Cote d'Ivoire: Blues et agriculture - Quand l'artiste Joyce Tapé connecte deux univers

En pleine préparation d'un album inspiré des champs de Divo, l'artiste était le 7 octobre sur un site agricole qui s'inscrit dans la dynamique du développement durable.

Joyce Tapé conjugue passion musicale et engagement écologique. Artiste blues ivoirienne installée en France depuis vingt ans, elle partage sa vie entre ces deux axes. Le 7 février 2026, elle était à Hermankono-Garo (Divo), sur un site de production agricole de 18 ha, dont elle assure le parrainage.

Déployé depuis 6 années par l'association Benkadi Joie-Production dans une dynamique de développement durable, le site produit du cacao, du riz et des produits maraîchers. Véritable laboratoire agricole, on y expérimente aussi la culture de la vanille, ainsi que le croisement de variétés de café exotiques. Le tout réalisé dans un respect scrupuleux des normes écologiques et du développement durable.

L'initiative bénéficie de l'appui de partenaires institutionnels que sont la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Besançon, l'Anader et Union européenne. Ainsi que de contributeurs privés comme l'artiste américaine Susan Severson et l'ingénieur agronome Antoine Ney, présents lors de la visite.

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Le passage en revue du site de production s'est achevé sur une note de satisfaction, ouvrant la voie aux prochaines étapes du projet, à savoir la pisciculture et l'élevage.

The Link, une connexion entre l'agriculture et la création artistique

C'est au coeur de cette expérience agricole que Joyce Tapé tire l'inspiration de son sixième album en cours de production, dont la sortie est prévue en 2027. Intitulé "The Link" (Le lien), l'album fait la connexion entre création artistique et projet agricole. Pour l'artiste, ces deux mondes se rencontrent. « L'un nourrit l'autre », explique-t-elle.

À travers "The Link", elle fait entendre une parole inspirée par cette expérience de développement durable et par celles et ceux qui la portent. L'album devient un carrefour entre musique, blues, transmission, Afrique et engagement.

L'année 2027 s'articulera autour de la finalisation de l'album, avec l'enregistrement et la sortie des trois derniers titres.

Auteure-compositrice-interprète, bassiste et artiste engagée, Joyce Tapé s'impose comme l'une des voix singulières du blues africain. De la France où elle est installée depuis une vingtaine d'années, l'Ivoirienne construit une musique à la croisée des cultures, nourrie de ses racines et enrichie par les rencontres.

Parcourant de nombreuses scènes à travers le monde, l'artiste considère son art musical comme un outil au service du peuple et des valeurs fortes telles que le développement durable.