Cote d'Ivoire: Musique chinoise - Des danseurs sur une scène flottante émerveillent le public en bateau

12 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Une promenade en bateau a été organisée à l'intention de nombreux touristes sur le fleuve Liang Ma, dans la capitale chinoise.

Plusieurs dizaines de touristes venus de divers districts de Pékin ont assisté à une scène féerique et inédite dans le district de Chaoyang. Il s'agissait d'une série de prestations chorégraphiques offertes sur le fleuve Liang Ma, dans la soirée du samedi 10 octobre 2026.

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les spectateurs n'étaient pas rassemblés sur les berges pour admirer le spectacle. Installés confortablement à bord de bateaux de prestige, où des rafraîchissements leur étaient parfois servis, sous l'égide du Bureau de la culture et du tourisme de Chaoyang, ils profitaient d'une véritable fête nautique.

Le spectacle s'est déroulé en deux temps : d'une part, une troupe de danseurs vêtus de costumes traditionnels chinois et, d'autre part, un ensemble féminin tout aussi élégant. À l'instar des occupants des bateaux, les artistes se produisaient également sur une scène flottante spécialement aménagée sur le fleuve.

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Ces danses traditionnelles, exécutées avec professionnalisme, ont captivé l'ensemble des participants. À chaque prestation, des salves d'applaudissements témoignaient de l'émerveillement des spectateurs.

Ces touristes ont pu assister à ces prestations de danse dans le cadre d'une promenade organisée par le Bureau de la culture et du tourisme de Chaoyang. Les visiteurs ont pu contempler une succession de ponts parés d'incroyables jeux de lumière.

Une dizaine d'ouvrages ont été érigés sur le fleuve Liang Ma, parmi lesquels les ponts Liu Li, Yin Man, Guan Lan, Shui Dui et Bi Sha. Leur apparence donnait à cette soirée l'allure d'une véritable célébration de la lumière.

Le passage au pont Lucky a constitué un moment particulier. Un arrêt y a été effectué, offrant aux passagers l'occasion d'immortaliser cet instant et de s'approcher de ces installations lumineuses.

Dans ses explications, Cici Liu, guide et agente du Bureau de la culture et du tourisme de Chaoyang, a évoqué une imitation de la célèbre Nuit étoilée, oeuvre du peintre néerlandais de renommée internationale Vincent Van Gogh.

Le parcours ne se limitait pas aux ponts illuminés. Les berges embellies et les jets d'eau jaillissant le long du fleuve enrichissaient encore le décor. Enfin, à quelques mètres des scènes musicales, un parc d'attractions aménagé au-dessus de l'eau laissait entrevoir un espace de jeux destiné à accueillir les enfants en journée.

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