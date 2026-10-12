Ile Maurice: Vaste coup de filet policier à travers l'île, des dizaines d'interpellations

La police a déployé un important dispositif à travers plusieurs régions du pays, les vendredi 9 et samedi 10 octobre, dans le cadre de l'opération Usalama XII. Arrestations de personnes recherchées, interpellations de ressortissants étrangers soupçonnés de séjour irrégulier, exécution de mandats d'arrêt et contrôles routiers ont marqué cette mobilisation. Plusieurs unités spécialisées, épaulées par les postes de police et les équipes de la Criminal Investigation Division (CID), ont participé à cette opération d'envergure.

L'opération Usalama XII a donné lieu à une série d'interventions simultanées dans différentes régions de Maurice. L'un des principaux volets concernait les ressortissants étrangers soupçonnés de séjour irrégulier. À Belle-Mare, 18 Népalais ont été interpellés après des vérifications ayant révélé que leurs visas avaient expiré. Les enquêteurs soupçonnent également des irrégularités concernant certains permis de travail présentés.

Les personnes concernées ont été placées en détention en attendant leur comparution devant la justice. Dans la division Metro North, une équipe spéciale a procédé à l'arrestation de 21 autres ressortissants étrangers, notamment des Bangladais, des Indiens, des Népalais, des Malgaches, des Camerounais et des Nigérians. Sept Malgaches ont également été arrêtés à Quartier-Militaire pour séjour illégal présumé.

Dans le Nord, les interventions ont également permis d'appréhender plusieurs individus recherchés dans différentes affaires. À Terre-Rouge, un enseignant de 58 ans a été arrêté dans le cadre d'une enquête concernant une adolescente de 14 ans qui l'accuse de gestes déplacés lors d'un cours particulier. Deux autres hommes ont été interpellés, l'un en vertu d'un mandat d'arrêt et l'autre dans une affaire de vol avec effraction à Grand-Baie, portant sur des objets évalués à Rs 80 000.

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Dans la division Metro North, le bilan opérationnel fait notamment état de 146 contrôles, de neuf mandats exécutés et de 30 arrestations de personnes recherchées, dont 21 interpellations liées au séjour irrégulier. Dans le Sud, les équipes de la CID, appuyées par plusieurs unités spécialisées, ont procédé à une vingtaine d'arrestations dans des affaires de vol, de non-respect des conditions de remise en liberté et de mandats judiciaires en suspens.

Plusieurs suspects ont été appréhendés à L'Escalier, Plaine-Magnien, Chemin-Grenier, Grand-Bois et Rose-Belle. Des objets liés à certaines enquêtes ont également été récupérés. À Mahébourg, un individu recherché en vertu de plusieurs mandats d'arrêt a été localisé et remis aux enquêteurs pour les procédures judiciaires.

Dans l'Est, les policiers ont effectué plusieurs interpellations liées à des vols. À Quartier-Militaire, des suspects ont été traduits dans deux affaires distinctes devant la justice, tandis que des objets ont été récupérés lors de perquisitions. À Trou-d'Eau-Douce, un homme a été arrêté dans une affaire concernant la disparition d'une statue de dodo évaluée à Rs 10 000. D'autres interventions à Quatre-Cocos et dans la région de Lalmatie ont permis de faire progresser plusieurs enquêtes portant sur des vols d'outils, de bijoux et de matériaux.

Les contrôles routiers ont également occupé une place importante. À Quatre-Bornes, 40 véhicules ont été contrôlés et dix contraventions dressées. À Candos, sept infractions ont été relevées sur 15 véhicules vérifiés. Des inspections de garages, des contrôles de personnes sous surveillance policière et des actions de sensibilisation ont aussi été effectués dans plusieurs localités.