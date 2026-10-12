Ile Maurice: Un policier faussement identifié sur les réseaux sociaux porte plainte

Un sergent de police affecté au poste de La Gaulette a porté plainte à deux reprises en deux jours après avoir découvert que sa photographie en uniforme était associée à tort au drame survenu à Camp-Levieux. Après une première plainte déposée le samedi 10 octobre concernant des publications circulant sur Facebook, le policier de 53 ans s'est de nouveau présenté à la police hier, dimanche 11 octobre, pour signaler un incident similaire. Sa photographie aurait également été publiée dans la presse sous le nom d'un autre policier affecté à cette affaire. Il estime que cette confusion porte atteinte à sa réputation et met en danger sa sécurité ainsi que celle de sa famille.

Le sergent aurait été alerté samedi par plusieurs collègues, qui l'auraient informé de la circulation de publications sur Facebook le présentant comme le policier impliqué dans le tir qui a touché une femme à Camp-Levieux, vendredi 9 octobre.

En consultant lui-même les réseaux sociaux, il aurait constaté que sa photographie et son numéro de matricule étaient associés à cette affaire. Il avait alors porté plainte pour dénoncer ces publications.

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Le lendemain, dimanche 11 octobre, le policier s'est de nouveau présenté à la police, vers 12 h 07, pour signaler les faits. Cette fois, il dénonce la publication de sa photographie en uniforme à la page 4 d'un journal, dans un article intitulé Élodie Thomas lutte. Selon sa déposition, le cliché aurait été publié sous le nom de Gautam Sing Taukoor, un autre policier affecté au poste de Camp-Levieux.

Le sergent affirme n'avoir aucun lien avec l'incident survenu à Camp-Levieux et rejette catégoriquement les accusations diffusées à son encontre. Il estime que cette confusion entre les deux policiers lui porte préjudice et craint que la diffusion de sa photographie et de son identité dans ce contexte ne mette en danger sa vie et celle de ses proches.

Entré dans la force policière en avril 1993, le sergent souhaite dénoncer cette utilisation erronée de son identité et les conséquences qu'elle pourrait entraîner.