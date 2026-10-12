Ile Maurice: Tim Hogben nommé CEO

12 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Villen Anganan

La Stock Exchange of Mauritius (SEM) a annoncé la nomination de Tim Hogben au poste de Chief Executive Officer (CEO) à compter du 2 décembre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Il succédera à Sunil Benimadhu, parti à la retraite le 31 juillet dernier après 28 ans au sein de l'institution.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les marchés de capitaux mondiaux, les infrastructures financières et les opérations de marché, Tim Hogben a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de l'Australian Securities Exchange. Il y a notamment exercé les fonctions de Group Executive Securities & Payments et de Chief Operating Officer, tout en siégeant pendant plus de dix ans au comité exécutif de l'institution.

Le conseil d'administration de la SEM estime que l'expérience internationale du nouveau CEO, sa vision stratégique et son réseau dans l'industrie financière seront des atouts pour soutenir le développement de la Bourse mauricienne dans un environnement financier en pleine mutation.

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