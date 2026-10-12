Afrique: Robert Hungley accueilli au rythme des traditions hier

Des chants, des pas de danse traditionnels et une ambiance aux couleurs de la culture rodriguaise. C'est dans cette atmosphère que Jean Yvan Robert Hungley a été accueilli hier après-midi à son arrivée à Rodrigues. Le vice-président de la République est dans l'île à l'occasion du 24e anniversaire de l'Assemblée régionale, un rendez-vous qui rappelle le chemin parcouru depuis l'instauration de l'autonomie. Il représente le Premier ministre, Navin Ramgoolam, qui a repoussé son déplacement à la suite du drame survenu à Camp-Levieux, où Élodie Thomas a été blessée par balle lors d'un incident impliquant un policier.

Pour marquer cette arrivée, un accueil mettant à l'honneur les traditions de Rodrigues a été organisé. La musique et la danse ont donné le ton à cette visite officielle, dans une île où le patrimoine culturel occupe une place importante dans la vie quotidienne et l'identité collective. Les rythmes traditionnels, les chants et les mouvements de danse ont ainsi accompagné ce moment protocolaire, offrant au représentant de la République un aperçu de la richesse culturelle rodriguaise.

Des échanges avec les autorités régionales

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À son arrivée, Robert Hungley a été accueilli par plusieurs membres du Conseil exécutif de Rodrigues, dont le chef commissaire, Franceau Aubret Grandcourt, et le chef commissaire adjoint, Johnson Roussety. Les commissaires Jean Alain Wong So, chargé du Tourisme, et Varok Ravina, responsable de la Jeunesse et des sports, étaient également présents, de même que l'Island Chief Executive, Thomas Genave.

Le président de l'Assemblée régionale, Christian Leopold, ainsi que la Minority Leader, Franchette Gaspard Pierre-Louis, figuraient parmi les personnalités présentes.

Cette rencontre a été l'occasion pour le vice-président de s'entretenir avec le chef commissaire au sujet de cette visite et des célébrations organisées pour marquer l'anniversaire de l'autonomie. La visite du vice-président est principalement consacrée aux activités protocolaires liées à cet anniversaire.

Chants et danses au programme ce lundi

Les célébrations se poursuivent ce lundi 12 octobre avec la cérémonie officielle prévue à 13 h 30 au stade Jean-Daniel-André, à Camp-du-Roi. Des prestations culturelles, notamment des chants et des danses, sont prévues pour marquer cette journée. La culture rodriguaise devrait ainsi occuper une place importante dans le programme, avec la mise en valeur des expressions artistiques et des traditions de l'île. La danse traditionnelle, accompagnée de ses rythmes caractéristiques, demeure l'un des symboles de ce patrimoine transmis de génération en génération.

Le choix de faire une place aux prestations culturelles lors de cet anniversaire souligne le lien entre l'autonomie institutionnelle et la préservation de l'identité rodriguaise. La langue, la musique, la danse et les pratiques culturelles constituent autant d'éléments qui contribuent à distinguer l'île tout en renforçant le sentiment d'appartenance de sa population.

Le chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt, et le vice-président de la République de Maurice, Robert Hungley.

Après la cérémonie officielle, le vice-président participera à un cocktail offert par le chef commissaire à 19 heures à La Résidence, à Port-Mathurin. Il quittera Rodrigues demain, mardi 13 octobre, à 15 h 30 à bord du vol MK 135.

Vingt-quatre ans d'autonomie

Cette célébration renvoie à une étape importante de l'histoire politique de Rodrigues. L'autonomie, mise en place en 2002, a doté l'île d'une Assemblée régionale et d'un exécutif chargés de gérer un ensemble de compétences relevant des affaires régionales. Elle a ainsi instauré un cadre institutionnel permettant aux responsables rodriguais de prendre des décisions adaptées aux réalités locales.

L'enjeu est important pour une île qui possède ses propres caractéristiques géographiques, économiques et sociales. Éloignée de Maurice, Rodrigues doit répondre à des besoins spécifiques, qu'il s'agisse du développement des infrastructures, de l'accès aux services, de la création d'emplois, du tourisme ou encore de la protection de son environnement.

L'autonomie permet de rapprocher les décisions publiques des habitants et de donner aux institutions régionales un rôle central dans la définition des priorités de développement. Elle ne signifie toutefois pas une indépendance politique : Rodrigues demeure partie intégrante de la République de Maurice, dans le cadre constitutionnel national.

Au fil des années, l'anniversaire de l'Assemblée régionale est ainsi devenu un moment de bilan, mais aussi de réflexion sur les attentes de la population et les défis qui restent à relever. La capacité des institutions à répondre aux besoins quotidiens des Rodriguais demeure au coeur de la portée concrète de l'autonomie.

En accueillant le vice-président au rythme de ses traditions, Rodrigues associe donc la célébration de son statut institutionnel à celle de son identité culturelle. Ce lundi, les chants et les danses accompagneront une cérémonie qui rappelle les 24 années écoulées depuis la mise en place de l'autonomie, mais aussi les responsabilités qui continuent d'incomber aux institutions régionales.