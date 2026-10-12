Ile Maurice: Des policiers dénoncent le dérapage de leur collègue et réclament des sanctions contre ceux qui auraient refusé de porter secours

12 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

L'affaire Élodie Thomas suscite une vive indignation jusque dans les rangs de la police. Des policiers condamnent ce qu'ils considèrent comme un dérapage inacceptable et refusent que les agissements reprochés à leur collègue ternissent l'image de l'institution.

Ils estiment que l'agent impliqué doit répondre de ses actes devant la justice sans traitement de faveur, et réclament une enquête rigoureuse, transparente et impartiale. Ils demandent également des sanctions contre les policiers qui, selon les faits rapportés, ne se seraient pas arrêtés pour porter secours à la jeune femme, malgré les sollicitations du chauffeur.

Ils souhaitent que ce comportement présumé fasse lui aussi l'objet de vérifications. Selon eux, la charge provisoire de possession of firearm with intent to endanger life pourrait être requalifiée en attempt to murder. Une telle évolution dépendra des conclusions de l'enquête et de l'appréciation des autorités chargées des poursuites. Aucune requalification n'est acquise et le policier demeure présumé innocent.

Ils expriment enfin leur solidarité envers Élodie Thomas et sa famille. Pour eux, aucune considération institutionnelle ne doit primer sur la vie humaine, le devoir d'assistance et la nécessité de rendre justice.

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