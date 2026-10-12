Nigeria: Fitch revoit à la hausse la perspective du pays grâce aux réformes politiques

Fitch Ratings a révisé la perspective des notations de défaut de l'émetteur (IDR) à long terme du Nigeria, la faisant passer de « stable » à « positive », tout en confirmant la notation à « B ». L'agence de notation internationale a annoncé sa dernière position ce week-end, invoquant les réformes politiques en cours menées par le gouvernement fédéral. Le ministre des Finances et ministre chargé de la coordination de l'économie du Nigeria, M. Taiwo Oyedele, a salué cette perspective positive, réaffirmant l'engagement du gouvernement à maintenir la dynamique de réforme.

Cette révision des perspectives reflète la confiance accrue de Fitch dans le fait que la dynamique actuelle des réformes ne sera pas perturbée par les élections législatives prévues début 2027. Parmi les principaux facteurs à l'origine de cette révision figurent la continuité attendue des politiques, le renforcement des réserves externes, une politique monétaire restrictive et la baisse de l'inflation. Fitch a également souligné que l'augmentation de la production pétrolière et des capacités de raffinage avait contribué à l'amélioration des perspectives.

Les réserves brutes de change du Nigeria ont considérablement augmenté, passant de 32 milliards de dollars à la mi-avril 2024 à 54,9 milliards de dollars au 25 septembre 2026. Les réserves nettes de devises se sont également améliorées pour atteindre 34,8 milliards de dollars à la fin de 2025, contre environ 4 milliards de dollars à la fin de 2023. Fitch prévoit que l'excédent courant devrait s'élargir pour atteindre 6,4 % du PIB en 2026, tandis que l'inflation annuelle moyenne devrait se modérer à 15,4 % en 2026. La production de pétrole brut, hors condensats, respecte l'objectif de l'OPEP fixé à 1,5 million de barils par jour (mbj) depuis mai 2026, avec une moyenne de 1,52 mbj.

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Ces perspectives positives sont importantes pour les investisseurs, car elles témoignent d'un renforcement de la transmission de la politique monétaire et d'une meilleure résilience face aux chocs externes, soutenus par une crédibilité accrue des politiques menées. L'agence s'attend à une grande continuité des politiques économiques, compte tenu de la position forte du parti au pouvoir en vue des élections prévues début 2027. Tout en reconnaissant des défis tels que la forte inflation et la faiblesse des indicateurs de gouvernance, cette révision laisse entrevoir un environnement économique plus stable et plus prévisible.

Le ministre Oyedele a réaffirmé la détermination du gouvernement fédéral à maintenir sa trajectoire de réforme ainsi qu'un régime de change discipliné, reflétant les mécanismes du marché et transparent. Fitch a toutefois mis en avant des risques baissiers potentiels, notamment une détérioration de la crédibilité des politiques, un regain de tensions sur les liquidités externes ou un creusement soutenu du déficit budgétaire. Ces facteurs pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action de notation négative ou à un déclassement à l'avenir.

Points clés à retenir

Les perspectives positives émises par Fitch Ratings soulignent une tendance plus générale à la reconnaissance internationale des récents changements de politique économique du Nigeria. Cette décision fait suite à des révisions positives similaires des notations du Nigeria par les trois principales agences de notation internationales en 2026, dont S&P Global Ratings.

Ces réformes, que le ministre des Finances, M. Taiwo Oyedele, a qualifiées de « difficiles mais nécessaires », se sont concentrées sur les politiques monétaires et de change, ce qui a conduit à une plus grande flexibilité du naira, à des pressions désinflationnistes et à une accumulation notable de réserves de change. La politique monétaire restrictive de la Banque centrale du Nigeria, associée à une approche d'« assouplissement calibré », est considérée comme renforçant la transmission des politiques monétaires.

En outre, les améliorations observées dans le secteur pétrolier, notamment l'augmentation de la production de pétrole brut et le renforcement des capacités de raffinage nationales, réduisent la dépendance vis-à-vis des produits raffinés importés et atténuent la demande de devises étrangères. Si Fitch reconnaît l'existence de défis persistants, tels qu'une inflation élevée par rapport aux pays comparables, des indicateurs de gouvernance faibles et une forte dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, la confiance de l'agence dans la continuité des politiques, due en partie au résultat attendu des élections prévues début 2027, offre un cadre plus stable pour la planification économique et le sentiment des investisseurs.

Ce soutien collectif des agences de notation témoigne d'une confiance croissante dans la viabilité et l'efficacité de l'orientation économique actuelle du Nigeria.