Nigeria: Le naira s'apprécie de 5 % alors que les devises africaines reculent, selon un rapport de la CNUCED

Selon le rapport 2026 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le naira nigérian s'est apprécié d'environ 5 % par rapport au dollar américain cette année.

Cette évolution contraste avec celle des autres devises africaines, qui se sont globalement dépréciées de 1,2 % face au dollar entre le 1er janvier et le 11 septembre. L'Afrique a été la seule région en développement dont les devises ont perdu du terrain au cours de cette période.

Le taux officiel du naira est passé de 1 400 nairas pour un dollar le 28 janvier à 1 330 nairas le 2 octobre, la Banque centrale du Nigeria (CBN) affichant un cours de 1 331,77 nairas le 7 octobre. Reuters a indiqué que le soutien en liquidités apporté par la CBN avait contribué à cette stabilité, le gouverneur Olayemi Cardoso ayant réaffirmé l'engagement de la banque en faveur d'un marché des changes transparent. L'écart entre le marché officiel et le marché parallèle s'est également réduit à 24 nairas par dollar le 6 octobre, contre 30 nairas le week-end précédent.

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À l'échelle mondiale, les devises des pays en développement des Amériques ont progressé de 3,3 %, et celles des pays en développement d'Asie de 0,7 %. Les économies des marchés émergents ont enregistré collectivement une hausse de 2,1 %, tandis que les marchés frontières ont progressé de 0,5 %. Le rapport de la CNUCED a souligné la flambée des prix du Brent, passés de 70 à plus de 110 dollars le baril, ce qui a profité aux exportateurs d'énergie comme le Nigeria. Malgré cela, les ménages nigérians ont dû faire face à des hausses significatives des coûts énergétiques, les prix du diesel ayant augmenté de 82,7 % et ceux de l'essence de 48,1 % depuis le 23 février.

En tant qu'exportateur de pétrole, le Nigeria est bien placé pour tirer profit de la hausse des prix du brut. Cependant, son exposition aux investissements étrangers dans la dette publique libellée en monnaie locale le rend sensible aux fluctuations des conditions financières mondiales. Le rapport souligne que l'insuffisance des capacités de raffinage nationales fait que les gains liés à la hausse des prix du brut sont en partie compensés par le renchérissement des produits raffinés, ce qui a des répercussions sur les ménages.

La CNUCED prévoit une croissance de l'économie africaine de 4,1 % en 2026, dépassant largement les prévisions mondiales de 2,6 %. Malgré la stabilité récente du naira, le rapport indique que cette accalmie pourrait être fragile, citant une baisse des volumes de transactions sur le marché officiel des changes au cours de la semaine se terminant le 6 octobre. Cela suggère l'existence de pressions sous-jacentes potentielles.

Points clés à retenir

La récente appréciation du naira, qui s'est raffermi d'environ 5 % face au dollar américain cette année, contraste fortement avec la tendance générale observée en Afrique, où les devises se sont globalement dépréciées de 1,2 % entre le 1er janvier et le 11 septembre. Cette résilience s'explique en partie par le soutien en liquidités apporté par la Banque centrale du Nigeria, qui s'est attachée à assurer la transparence du marché des changes plutôt que de viser un taux spécifique.

Le resserrement de l'écart entre les taux officiels et ceux du marché parallèle, passé de 30 à 24 nairas par dollar en une semaine, témoigne également d'une stabilité accrue. Le Nigeria, en tant qu'exportateur de pétrole, a également bénéficié de la flambée des cours du Brent, passés de 70 à plus de 110 dollars le baril à la suite du conflit au Moyen-Orient, un facteur qui soutient généralement les devises des pays exportateurs. Toutefois, cet avantage est partiellement contrebalancé au niveau national, car l'insuffisance des capacités de raffinage fait que les ménages nigérians restent confrontés à d'importants chocs énergétiques, les prix du diesel ayant augmenté de 82,7 % et ceux de l'essence de 48,1 % depuis février.

De plus, la dépendance du Nigeria vis-à-vis des investissements étrangers dans la dette publique libellée en monnaie locale le rend vulnérable aux fluctuations financières mondiales, ce qui ajoute une couche de sensibilité malgré la vigueur actuelle de la monnaie. Alors que la CNUCED prévoit une croissance économique africaine robuste de 4,1 % en 2026, des signes d'un « calme trompeur », tels que la baisse des volumes d'échanges sur le marché officiel, suggèrent que la stabilité du naira pourrait rester soumise à des pressions persistantes.