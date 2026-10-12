Cote d'Ivoire: Prospective - Le dispositif national de veille stratégique évalué à Adzopé

Le mécanisme institutionnel de veille stratégique (Mivs) consolide le dispositif d'anticipation et d'aide à la décision de l'État. Son évaluation à mi-parcours a fait l'objet d'un atelier de validation, du 8 au 9 octobre 2026, à Adzopé.

Anticiper les mutations pour mieux orienter les décisions publiques. C'est l'ambition du Mécanisme institutionnel de veille stratégique (Mivs), dont le rapport d'évaluation à mi-parcours a été soumis à l'examen des parties prenantes, à l'occasion d'un atelier organisé à Adzopé.

Représentant le ministre du Plan et du Développement, Kanga Jean-Jacques, conseiller technique, a souligné l'importance de cet outil dans le pilotage du développement national. « Il doit permettre de surveiller les évolutions de notre environnement, d'identifier les signaux faibles, de suivre les modifications des tendances lourdes qui affectent les variables sensibles du système en Côte d'Ivoire et d'apporter, au moment opportun, les éléments d'information nécessaires à la prise de décision », a-t-il déclaré.

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Pour Adjémien Coffi Dongoa, secrétaire général du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique (Bnpvs), cette évaluation intervient à une étape déterminante. « Elle ne constitue pas un exercice de clôture, mais bien un outil de pilotage et d'aide à la décision, permettant d'apprécier le chemin parcouru et de mieux préparer la suite de la mise en oeuvre », a-t-il précisé.

Les travaux ont ainsi permis d'examiner les résultats obtenus au regard des objectifs fixés, de relever les acquis, les difficultés et les éventuels écarts, puis de formuler des recommandations pour améliorer la mise en oeuvre du mécanisme. L'atelier a recueilli les observations et les contributions des participants afin d'enrichir le rapport et de favoriser un consensus autour de ses conclusions.

À terme, la validation du document doit permettre de consolider le Mivs et de renforcer sa contribution à l'anticipation des évolutions économiques, sociales et institutionnelles, au service d'une planification plus éclairée du développement de la Côte d'Ivoire.

La rencontre a regroupé une cinquantaine de participants, dont 27 points focaux des ministères et quatre issus des structures tous acteurs du Mivs, trois agents de la Direction du contrôle, suivi et de l'évaluation (Dcse), sept experts de contrôle financier et huit agents du Bnpvs.