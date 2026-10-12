Cote d'Ivoire: L'éditorial d'Adama Koné/De Yacoli à Ebimpé - Le nouveau visage du développement rural

Deux grandes réalisations sont actuellement construites sur ses terres. Le stade olympique Alassane Ouattara, joyau architectural sportif et le lycée technique et professionnel d'équipements de dernière génération. A Ebimpé, nous sommes dans la périphérie d'Abidjan.

Avec Yacolidabouo, dans le département de Soubré, à 350 Kilomètres, Ebimpé donne l'image du développement de proximité de demain. Avec des hommes de vision. Hobi Pacôme Mondon et feu Marcel Zadi Kessi.

Samedi 3 octobre 2026. 12h10, aux alentours du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, des groupes de supporters de l'équipe nationale ivoirienne de football se forment déjà. Pour un match annoncé à 19h, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun.

A quelques centaines de mètres, on peut voir une grande pancarte évocatrice, au détour d'un carrefour : « Ébimpé, village propre ». Oui, Ébimpé, village Attié de la banlieue abidjanaise, a donné sa terre à la construction de cet édifice architectural, qui a enregistré dès sa première exploitation internationale, le décrochage de la troisième médaille africaine de football de la Côte d'Ivoire. Tout un honneur que porte fièrement ce village.

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Au pied du gigantesque stade olympique Alassane Ouattara, se joue un autre match, avec les 20 000 âmes du village d'Ébimpé. Le match de développement rural. Le capitaine du jeu, Hobi (chef en langue Attié) Pacôme Atsin Mondon. Connu pour sa brillante carrière d'avocat, qu'il continue d'ailleurs, il se donne officiellement, depuis le 12 mai 2023, un autre cycle à sa vie : se mettre au service de sa communauté.

Ses nouvelles responsabilités l'amènent à réorganiser son agenda. Après les cinq jours de travail au cabinet, à Abidjan, il troque son costume contre son gros pagne d'Hobi, coiffé de chapeau. Et ce, dès le vendredi après-midi, jusqu'au dimanche, toutes les semaines.

Il est porteur d'une vision. Faire de son village un pôle de développement urbain. Méthodiquement, il s'est attaché les services du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd). Le modèle de développement du village est conçu dans l'esprit et couché sur papier, avec un Plan de développement local (Pdl).

Il sait exactement où conduire son village. 287 hectares sont concédés à l'État de Côte d'Ivoire. 32 ont été utilisés pour bâtir le stade Alassane Ouattara. Le reste est destiné à la création d'une ville nouvelle. C'est d'abord la cité olympique, avec des logements et des résidences défiant les réalités internationales, des commerces, des hôtels et des infrastructures publiques (administration, école, centre santé, tourisme).

Ensuite, la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji de 1000 hectares, déjà opérationnelle, la quatrième d'Abidjan, après Koumassi, la zone portuaire et Yopougon. Sans oublier le marché de gros du vivrier qui va donner un souffle de soulagement aux ménages d'Abidjan. Enfin, l'abattoir moderne de 229 hectares, d'une capacité de 745 bovins et 425 petits ruminants.

Ébimpé a une position stratégique. Il bénéficie de la proximité de la Y4 et de la première station du premier métro ivoirien. La suite dans les idées, Hobi Mondon et sa notabilité ont créé une fondation. Garantie de la prise en compte des intérêts du village, lorsque les activités rurales traditionnelles feront place aux réalités irréversibles du développement.

En attendant de revenir sur Ébimpé, dans des articles d'immersion ultérieurement, rendons-nous à 350 Km d'Abidjan, à Yacolidabouo. Un village exemplaire. Là-bas, le nom de feu Marcel Zadi Kessy est gravé en lettres d'or. Il a transformé son village. A l'image d'une entreprise, le village est coiffé par un conseil qui donne les grandes orientations de développement. Avec des comités de gestion, en santé, en éducation, hygiène, développement etc.

Beaucoup de jeunes doivent leur salut à ce modèle de développement rural. Avec leur plantation d'hévéa et l'usine à l'entrée du village, ils n'ont rien à envier aux citadins. Le village respire la propreté et un lycée y a été construit.

Un des premiers villages de Côte d'Ivoire où le paysan dort au fréon. Il y a une vingtaine d'années, la Banque mondiale y a effectué une mission, pour toucher du doigt, ce qu'est le développement local, tout comme elle l'a fait dans la commune de Koumassi. Ces exemples appellent des réflexions. Les cadres sont de plus en plus appelés à la tête de leur communauté rurale.

Quand ils prennent la pleine mesure de leurs responsabilités, ils mettent leur expertise au développement de leurs parents. Les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes en repoussant les limites du développement de proximité. Avec l'expérience acquise dans l'administration, publique ou privée, c'est eux qui doivent tirer les populations vers le haut, vers le meilleur.

Pour s'être frottés durant leur carrière, en ville, à bien de dossiers et de réalités réussis dans le monde. Et ils sont nombreux. Comme l'ancien directeur général de l'économie, Sain Oguié et l'ancien secrétaire général de la Primature, Yves Yao Kouamé, sous feu Seydou Diarra.

De Ébimpé à Yacolidabouo, les villages ivoiriens expérimentent un développement futuriste qui s'inscrit fortement dans la vision d'une grande Côte d'Ivoire en ce qui concerne son volet lié à l'essor des populations rurales.