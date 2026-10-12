Cote d'Ivoire: Ppa-CI - Le déploiement du pacte social activé

11 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Les militants du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire (Ppa-CI) ont répondu à l'appel de la direction, le 10 octobre, à l'espace Terre Rouge de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. C'est en ce lieu que Jean-Gervais Tcheidé, superviseur du Pacte social, a lancé le déploiement de ce projet, une vision de Laurent Gbagbo, président du Ppa-CI.

« Le Pacte social a été initié pour que les Ivoiriens, par leur réflexion commune, leur adhésion à cadre permanent de concertation, de réflexion et de proposition, agissent et préparent ensemble le présent et l'avenir », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que la démarche permet de présenter la pensée de Laurent Gbagbo, notamment en matière de décentralisation, de lutte contre la vie chère et de résolution du chômage des jeunes. Elle vise aussi à recueillir les propositions des populations qui, d'ici un an et à l'issue de la grand-messe appelée "Les assises du Pacte social", seront consolidées dans un livre blanc et examinées point par point. « Le contenu de ce livre blanc viendra enrichir les propositions du Ppa-CI en matière de bonne gouvernance », a-t-il précisé.

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Avant d'ajouter : « Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire que voici le Pacte social et expliquer comment nous allons nous déployer sur le terrain. Il s'agit, pour chaque ambassadeur, d'aller vers les Ivoiriens. Nous allons commencer par le District autonome d'Abidjan. Puis, nous irons dans les autres régions de Côte d'Ivoire, jusqu'en décembre 2027. Pendant ce temps, un comité de rédaction, qui sera en mise en place, sera chargé de recueillir les préoccupations et les attentes des populations. Cela, afin de commencer l'élaboration du livre blanc qui sera adopté et exposé lors des assises du Pacte social ».

Sébastien Danon Djédjé, au nom du président Laurent Gbagbo, a invité les militants à la mobilisation et à réserver un accueil chaleureux aux ambassadeurs du Pacte social. À l'en croire, il repose sur 7 piliers et s'articulent, entre autres, autour du pouvoir d'achat, de la justice sociale, des droits de l'Homme, de l'emploi, de la famille, de la décentralisation et du développement économique.

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