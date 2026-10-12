Afrique de l'Ouest: Digitalisation des paiements publics - La Côte d'Ivoire montre la voie aux États membres de l'Uemoa

Grâce à son intégration à la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (Pi-Spi) de l'Uemoa, le Trésor public ivoirien franchit une étape importante dans la modernisation des paiements publics. Une avancée qui mérite de servir de modèle aux autres États membres de l'Union pour accélérer la digitalisation du recouvrement des recettes publiques.

La digitalisation des finances publiques s'impose progressivement comme un levier essentiel de modernisation de l'administration, d'amélioration de la mobilisation des ressources internes et de renforcement de la transparence dans la gestion des deniers publics. En Côte d'Ivoire, cette dynamique franchit une nouvelle étape avec la connexion du Trésor public à la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (Pi-Spi), une infrastructure régionale mise en place par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

Selon la Bceao, le Trésor public ivoirien à travers son directeur général Ahoussi Arthur Augustin, satisfait à l'ensemble des exigences et normes de la plateforme et y exécute régulièrement des paiements de masse. Cette intégration permet au Trésor d'effectuer et de recevoir différents types de paiements, notamment les salaires, les bourses, les subventions, les impôts et les taxes, quel que soit le compte du bénéficiaire ou du contribuable.

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Elle offre également la possibilité d'assurer un suivi des opérations en temps réel. Au-delà de la modernisation des paiements de l'État, cette évolution ouvre des perspectives importantes pour l'amélioration du recouvrement des recettes publiques. En facilitant les transactions entre l'administration et les usagers, la plateforme peut contribuer à simplifier le règlement des impôts et taxes, à réduire les contraintes liées aux paiements et à renforcer la traçabilité des opérations financières.

La Côte d'Ivoire, un exemple à suivre

L'expérience ivoirienne constitue une illustration concrète des possibilités offertes par les infrastructures de paiement numérique dans la transformation des finances publiques. En s'inscrivant dans cette dynamique régionale, le Trésor public de Côte d'Ivoire contribue à promouvoir des services financiers publics plus rapides, plus accessibles et plus sécurisés.

Cette avancée devrait encourager les autres États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) à accélérer leurs propres démarches d'intégration à la Pi-Spi. La modernisation des mécanismes de collecte des recettes fiscales et non fiscales représente en effet un enjeu majeur pour les pays de l'Union, confrontés à la nécessité d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures afin de financer durablement leurs politiques publiques.

L'adoption de solutions de paiement interopérables pourrait notamment faciliter le règlement des obligations fiscales, améliorer le suivi des encaissements, limiter certaines lourdeurs administratives et offrir aux contribuables des moyens de paiement plus pratiques. Elle pourrait également favoriser une meilleure disponibilité des informations financières utiles au pilotage des recettes de l'État.

Un appel à accélérer la transformation numérique des Trésors publics

Face à ces perspectives, les autres pays de l'Uemoa gagneraient à s'inspirer de l'expérience ivoirienne en engageant ou en accélérant les réformes nécessaires à la connexion de leurs Trésors publics à la plateforme régionale. Il s'agit notamment de renforcer les capacités techniques des administrations financières, d'adapter les procédures de paiement et de recouvrement et de veiller au respect des normes d'interopérabilité et de sécurité.

Consciente de cet enjeu, la Bceao indique apporter une assistance constante aux autres Trésors publics de l'Union en vue de leur intégration progressive à la Pi-Spi. Cet accompagnement devrait contribuer à réduire les écarts entre les États membres et à favoriser une modernisation plus homogène des systèmes de paiement publics dans l'espace communautaire.

Pour les populations et les opérateurs économiques, les bénéfices attendus sont considérables : des transactions plus rapides, des paiements sécurisés et un accès facilité aux services financiers de l'État. Pour les administrations, l'enjeu est également de disposer d'outils plus performants pour améliorer la gestion des flux financiers et soutenir l'efficacité de l'action publique.

À travers la Pi-Spi, la Bceao réaffirme ainsi son engagement en faveur de l'innovation, de l'inclusion financière et de la modernisation des infrastructures de paiement dans l'Uemoa.

L'expérience de la Côte d'Ivoire constitue donc une invitation adressée aux autres États membres. Faire de la digitalisation des paiements et du recouvrement des recettes publiques une priorité stratégique, afin de bâtir des administrations financières plus efficaces, plus transparentes et mieux adaptées aux exigences de l'économie numérique.