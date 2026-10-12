Ile Maurice: La poste mauricienne célèbre son patrimoine

Le Chief Executive Officer de Mauritius Post Ltd, Anil Seeruttun, a dit : «La poste doit aujourd'hui repenser son rôle pour s'adapter aux mutations économiques et technologiques.» La première poste a été ouverte en 1772 et cela fait plus de 250 ans que la poste existe dans le pays. Pour le CEO, la poste a connu une grande évolution, notamment dans le passé où les facteurs livraient des lettres à pied, puis par vélo, puis par motocyclette et maintenant il y en a même qui utilisent des voitures. Le secteur postal a connu une évolution considérable au fil des années, mais cette transformation ne concerne pas uniquement les outils de travail : elle touche également les mentalités, les méthodes et la vision de l'avenir.

Pour Anil Seeruttun : «L'enjeu est désormais de faire de la poste un véritable acteur de connectivité, capable de rapprocher des nations, des communautés, des partenaires commerciaux et les entreprises.» Au-delà de la distribution traditionnelle, de nouvelles perspectives se dessinent, notamment à travers le e-commerce, les alliances stratégiques et les services de paiement des factures.

Cette transition intervient toutefois dans un contexte financier difficile. La diminution des revenus liés au courrier traditionnel oblige la poste à explorer de nouvelles sources de financement pour préserver ses activités et maintenir sa viabilité. Le commerce en ligne apparaît ainsi comme une piste essentielle pour relancer les revenus et accompagner l'évolution des habitudes de consommation.

La réussite de cette transformation dépendra également de l'engagement du personnel. Conscients des contraintes financières auxquelles l'institution est confrontée, les employés sont appelés à contribuer, avec les moyens disponibles, à la réalisation des objectifs fixés. Pour la poste mauricienne, l'avenir ne se résume plus à acheminer des lettres et des colis. Il s'agit de se réinventer, de diversifier ses services et de tirer parti des nouvelles opportunités économiques. Dans un monde où les échanges se numérisent rapidement, le e-commerce pourrait bien constituer l'un des piliers de cette nouvelle ambition.

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Le Head of Business development & projects, Jayraj Itoo, a de part fait ressortir pour le World Post Day 2026 : «À l'occasion de cette exposition consacrée à l'histoire de la poste, le management invite le public à remonter le temps et à découvrir l'évolution d'un service qui a profondément marqué la vie des Mauriciens.» L'exposition met également à l'honneur les enveloppes premier jour (First Day Covers), qui sont de véritables témoins de l'histoire philatélique.

Émises pour marquer des événements importants, elles retracent, à travers les timbres et les oblitérations commémoratives, des moments marquants de l'histoire de Maurice et du monde. À travers des archives, des photographies d'époque et des documents historiques, cette initiative met en lumière plus de 250 ans d'histoire postale et les transformations qui ont accompagné le développement du pays.

Jayraj Itoo, le Head of Business Development and Projects, explique que cette exposition permet de retracer, année après année, les grandes étapes de cette évolution, de 1979 à 2025 et offre également l'occasion de faire découvrir au public des événements marquants et des aspects parfois méconnus de l'histoire postale, tout en préservant la mémoire de celles et ceux qui ont contribué à son développement.

Les photographies originales exposées témoignent notamment des moyens de transport et des pratiques d'autrefois, offrant un regard concret sur une époque où les échanges reposaient sur des moyens bien différents de ceux d'aujourd'hui. Jayraj Itoo rappelle que l'exposition est ouverte gratuitement au public. Au-delà de la simple rétrospective, cette initiative rappelle l'importance de préserver la mémoire collective. En racontant l'histoire de la poste, c'est aussi une partie de l'histoire de Maurice et de ses habitants qui se dévoile, entre héritage, transmission et modernité.

Depuis 18 ans, Fariza exerce son métier avec passion et dévouement au sein du service postal. Son travail consiste notamment à distribuer des courriers et des documents auprès de banques et de compagnies, et de bureaux ministériels. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain et les déplacements qu'elle effectue à pied, elle reste déterminée à accomplir ses missions. Au fil des années, elle a tissé des liens avec le public et apprécie particulièrement les échanges humains. Pour Fariza, ce métier représente bien plus qu'un travail ; c'est une expérience enrichissante qui lui permet de rester proche de la population.