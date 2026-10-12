Tunisie: Énergie - Le pays mise sur les partenariats et les investissements pour renforcer sa sécurité énergétique

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, a participé dimanche à Riyad aux travaux de la 17e réunion ministérielle du Forum international de l'énergie (IEF), placée sous le thème « Sécurité énergétique et objectifs communs dans une nouvelle ère ».

Dans son intervention, le ministre a salué le rôle du Forum en tant que plateforme de dialogue entre les pays producteurs et consommateurs d'énergie et d'échange de vues sur les défis auxquels fait face le système énergétique mondial, dans un contexte marqué par l'accélération des mutations mondiales, la volatilité des marchés, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse de la demande énergétique, selon un communiqué du ministère de l'Industrie.

Il a souligné que le renforcement de la sécurité énergétique constitue une responsabilité partagée, nécessitant une approche intégrée fondée sur la diversification des sources d'énergie, le développement des infrastructures, la stimulation des investissements et l'intensification de la coopération entre les pays producteurs et consommateurs.

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Il a également insisté sur l'importance de soutenir la contribution du secteur privé et des institutions financières internationales au financement des projets et à la transition énergétique, ainsi que de développer un mix énergétique plus diversifié et résilient, garantissant la continuité de l'approvisionnement et répondant aux besoins du développement économique et social.

Évoquant les atouts naturels et la position stratégique de la Tunisie, Salah Zouari a indiqué que le pays accorde une importance particulière à la coopération régionale et internationale.

Il a plaidé pour le développement de partenariats concrets dans les secteurs des énergies renouvelables et des hydrocarbures, fondés sur les bénéfices mutuels, le transfert de technologies, le renforcement des compétences et le développement du contenu local, afin de créer de la valeur ajoutée, de soutenir la croissance économique et de favoriser l'emploi.

Le ministre participe également au 25e Congrès mondial de l'énergie, organisé à Riyad du 11 au 15 octobre sous le thème « Des voies vers un avenir énergétique pour tous ».

Cette manifestation réunit des ministres, des dirigeants de grandes entreprises énergétiques et des représentants d'organisations internationales pour débattre des enjeux liés à l'avenir de l'énergie, à la sécurité des approvisionnements, à l'innovation et au développement des infrastructures.

Le Forum international de l'énergie regroupe 73 pays et des organisations internationales, dont l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et l'Agence internationale de l'énergie.

Il oeuvre notamment à rapprocher les points de vue des pays producteurs et consommateurs et à promouvoir la transparence des marchés énergétiques.