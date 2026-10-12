Tunisie: Nabil Kouki limogé

Le directeur sportif Tarak Salem n'a pu s'opposer à la décision du comité directeur de rompre unilatéralement le contrat de l'entraîneur Nabil Kouki. En faisant revenir Nabil Kouki, le CSS aspirait à raviver la flamme avec lui, retrouver son panache offensif et son jeu fluide et séduisant. La défaite de samedi face au promu, le PSS, a été sentie comme une humiliation.

Mais ce qui a, sans doute, précipité le départ de Nabil Kouki, ce sont ses déclarations sulfureuses et déplacées après le match qui ont déclenché une véritable fronde contre lui. Sa relation avec toutes les composantes du club parasitée par ces propos, ne pouvait que le pousser vers la porte de sortie. Les contacts avec plus d'un éventuel successeur ont été déjà entamés.

Mohamed Kouki ou Hamadi Daou? Le choix sera à coup sûr fait et annoncé avant le départ mercredi en Côte d'Ivoire pour disputer, samedi 17 octobre, le match aller contre Afad Plateau.