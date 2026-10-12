Tunisie: Le directeur général de l'OMS envisage une prochaine visite au pays

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a discuté dimanche à Berlin avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la santé numérique, la couverture sanitaire universelle et la sécurité des médicaments.

Cette rencontre s'est tenue en marge du Sommet mondial de la santé organisé dans la capitale allemande, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Les discussions ont porté sur le rapprochement des services de santé des citoyens et l'amélioration de leur qualité dans les différentes régions du pays, à travers le développement de la télémédecine et le recours aux outils numériques pour faciliter l'accès aux soins, notamment dans les régions de l'intérieur.

Dans le cadre de l'approche "Une seule santé" (One Health), qui intègre les dimensions humaine, animale et environnementale de la santé, les deux parties ont également examiné les moyens de soutenir la proposition tunisienne visant à accueillir un siège régional dédié à cette approche.

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S'agissant de la couverture sanitaire universelle (CSU), la réunion a mis l'accent sur l'appui de l'OMS à la signature du Pacte national pour la santé (National Health Compact), en partenariat avec la Banque mondiale et le Japon. Ce mécanisme vise à soutenir le financement de la couverture sanitaire universelle et à garantir un accès équitable aux soins.

Les échanges ont également porté sur l'accompagnement de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMPS) en vue d'atteindre le niveau de maturité 3 (ML3) de l'OMS, une étape destinée à renforcer ses capacités de surveillance ainsi que la qualité et la sécurité des médicaments.

Par ailleurs, Mustapha Ferjani a réaffirmé le soutien de la Tunisie à l'accord international sur les pandémies et à la finalisation du mécanisme d'accès aux agents pathogènes et de partage des avantages, afin de garantir une répartition équitable des moyens de lutte contre les pandémies.

Cette position s'inscrit dans le prolongement de l'initiative du président de la République, Kaïs Saïed, qui a reçu, le 10 juillet 2025 à Genève, le « Blason de l'accord de l'OMS sur les pandémies », en reconnaissance de son rôle dans la conception et la défense de cet accord.

De son côté, le directeur général de l'OMS a félicité la Tunisie pour le succès de la conférence internationale "TeleHealth Connect Tunisia 2026" et exprimé la disponibilité de l'organisation à soutenir la mise en oeuvre de ses recommandations. Il a également fait part de son intention d'effectuer prochainement une visite en Tunisie.