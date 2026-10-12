Tunisie: Une chatte gestante livrée à plus de huit chiens à Kasserine - La justice saisie

Des individus auraient lancé plus de huit chiens sur une chatte gestante, qui a succombé à leurs attaques. Une affaire de cruauté animale qui pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires.

L'Association Errahma pour la protection des animaux de Sousse a exhorté le propriétaire de la chatte à déposer une plainte pénale. Selon l'avocate Ghada Hermassi, le ministère public de Kasserine a ordonné l'ouverture d'une enquête sur cette affaire.

Intervenant par téléphone dans l'émission « Sabah El Ward », diffusée sur Jawhara FM, Me Hermassi a expliqué que le propriétaire, après avoir constaté la disparition de son animal, s'était adressé aux individus concernés pour tenter de le retrouver. Selon ses déclarations, ces derniers auraient l'habitude de s'en prendre aux animaux dans la région.

Ils lui auraient alors raconté avoir vu plusieurs chiens s'acharner sur un groupe de chats et affirmé avoir filmé la scène. D'après l'avocate, ils auraient justifié leur comportement en déclarant avoir trouvé la situation « amusante ».

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Sur le plan juridique, Me Hermassi a rappelé que l'article 317 du Code pénal tunisien sanctionne les mauvais traitements et les actes de cruauté envers les animaux. Elle a également évoqué le décret beylical du 13 décembre 1896, qui prévoit des sanctions spécifiques.

L'avocate a enfin indiqué que l'article 25 de ce décret réprimait l'empoisonnement des animaux et prévoyait des peines d'emprisonnement allant d'un à cinq ans.