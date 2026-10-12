Le chiffre d'affaires net consolidé du groupe Orange Côte d'Ivoire (OCI), présent aussi au Burkina Faso et au Libéria, a enregistré une hausse de 16,1% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activités établi par la direction de cette entreprise de télécommunications.

Dans ce rapport, il est indiqué un résultat net consolidé de 90,3 milliards de FCFA contre 76,3 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

En ce qui le concerne, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 673 milliards de FCFA contre 579,3 milliards de FCFA au premier semestre 2025, soit une augmentation de 93,4 milliards. Selon les responsables de l'entreprise, cette progression traduit une solide performance sur l'ensemble des trois pays (Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Liberia).

A leurs yeux, Orange Côte d'Ivoire connait une croissance remarquable grâce à l'augmentation des usages et de la base d'abonnés sur la data mobile, à la hausse du nombre de clients sur la fibre et à l'augmentation du trafic sur la voix.

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Ils estiment par ailleurs que Orange Burkina Faso enregistre une hausse significative portée notamment par la contribution d'Orange Money et la mise en oeuvre d'un plan d'accélération sur le déploiement de la fibre. La voix contribue également à cette hausse grâce à l'augmentation du trafic.

De son côté, Orange Liberia poursuit sa forte croissance avec la refonte des offres data et voix à la suite de la mise en place du prix plancher, ainsi que par l'augmentation du nombre d'abonnés. Orange Money contribue également à cette hausse grâce à un plan de recrutement massif mis en place depuis 2024 et dont elle profite pleinement sur l'exercice 2026.

A la fin de la période sous revue, l'Ebitdaal connait un accroissement de 19,2 %, se situant à 239,3 milliards de FCFA contre 200,8 milliards de FCFA au premier semestre 2025. « Cette performance est principalement portée par l'augmentation du revenu et une gestion maîtrisée des coûts d'exploitation, malgré une hausse des charges commerciales et fiscales en lien avec la hausse du chiffre d'affaires », ont souligné les dirigeants du groupe.

Quant au résultat d'exploitation, il est en progression de 21,1%, dégageant un solde de 160 milliards de FCFA contre 132 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

De son côté, le résultat financier a baissé de 6%, s'établissant à 13 milliards de FCFA contre 14 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

A la fin de la période sous revue, le résultat des activités ordinaires enregistre une progression de 24,2%, affichant une réalisation de 147 milliards de FCFA contre 118,2 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

De l'avis des responsables du groupe OCI, les investissements se sont établis à 134 milliards de FCFA contre 109,3 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Au 30 juin 2026, le parc des clients du Fixe du Mobile et de l'internet se situe à 40,395 millions contre 37,364 millions au 30 juin 2025.