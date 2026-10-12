Sénégal: Cimenterie - La société Holcim Maroc enregistre un repli de 8% de son résultat net consolidé au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, la société Holcim Maroc, qui opère dans le secteur de la cimenterie, a enregistré un repli de 8% par rapport au premier semestre 2025, selon les comptes consolidés établis par la direction de cette entreprise.

Ce résultat net s'est élevé à 843 millions de dirhams (MDH) contre 918 MDH au 30 juin 2026.

Concernant le chiffre d'affaires consolidé, il est en léger repli de 0,2%, se situant à 4 152 MDH contre 4 159 MDH au premier semestre 2025. L'équipe dirigeante de Holcim Maroc estime que le marché domestique du ciment a enregistré un recul de -1,3% au premier semestre 2026, principalement dû à la forte pluviométrie observée au premier trimestre qui a été atténué par le dynamisme du marché au deuxième trimestre.

Quant au résultat d'exploitation courant, il a baissé de 5,2% à 1 655 MDH contre 1 747 MDH au 30 juin 2025. Selon la direction de l'entreprise, cette évolution s'explique principalement par l'évolution des ventes et la hausse des prix des combustibles, partiellement compensée par la maîtrise des coûts de production ainsi que la consolidation de la performance industrielle.

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Quid des perspectives ? Sur ce point, les responsables de la société de cimenterie avancent que « les perspectives de croissance du marché du ciment demeurent favorables au deuxième semestre, soutenues par les investissements en infrastructures liés à la préparation de la Coupe du Monde 2030, les grands projets d'investissement annoncés ainsi que la poursuite du programme d'aide directe au logement sur le segment Bâtiment. »

Selon eux, en ligne avec la stratégie « NextGen Growth 2030 » du Groupe Holcim, Holcim Maroc ambitionne de consolider son positionnement en tant que partenaire de référence du secteur du BTP et contribuer à la construction durable au Maroc. « Son approche repose sur le développement de l'activité ciment et des solutions constructives, le déploiement d'offres différenciatrices et créatrices de valeur adaptées à chaque segment de marché, l'amélioration continue de l'expérience client, l'excellence opérationnelle et la durabilité », ajoutent-ils.