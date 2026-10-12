Togo: Vaccination, jeunesse, IA - Les priorités de l'ONU

Près de 50 millions de dollars, 1,2 million de personnes touchées, dont près de 500 000 dans les Savanes : tel est le bilan 2025 des agences des Nations unies au Togo (PNUD, UNICEF, PAM, FAO, OMS, UNFPA). Le Système des Nations unies (SNU) a réaffirmé lundi son engagement aux côtés du pays.

Sa coordonnatrice résidente, Coumba Dieng Sow, promet de travailler main dans la main avec le gouvernement, les collectivités territoriales, le secteur privé et les citoyens. Les chantiers vont de l'accès aux soins et à l'éducation à la sécurité alimentaire, en passant par la résilience face aux crises, la gouvernance et les droits humains.

La santé des enfants figure en bonne place, avec la vaccination et le rattrapage des enfants non vaccinés. « Nous avons des programmes de vaccination pour les enfants, des programmes qui traquent et retrouvent les enfants qui sont passés entre les mailles du filet de la vaccination et ont fait leur rattrapage », explique Mme Dieng Sow.

Deuxième priorité, la jeunesse. Le SNU veut faciliter son accès à l'emploi, aux ressources, à la formation et au numérique, avec un usage sécurisé de l'intelligence artificielle.

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L'Agence française de développement (AFD) accompagne cet effort dans l'éducation, la formation professionnelle, l'eau, la décentralisation, les pistes rurales, l'électrification et l'agriculture. Elle gère une vingtaine de projets au Togo, pour un investissement de 2 015 milliards de Fcfa, selon les données communiquées.