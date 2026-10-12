Cote d'Ivoire: Révolution digitale - Le référentiel Smmd porté par l'Ivoirien Sékongo Clotchor à quatre étapes de la certification ISO

Normalisation. Portée par Bmi/Wfs, l'initiative du Système de management de la maturité digitale (Smmd) franchit une étape importante. Selon les experts du projet, quatre étapes restent à valider sur les douze prévues pour aboutir à sa reconnaissance et à sa publication comme norme internationale Iso.

L'Afrique peut-elle contribuer à définir les règles de la révolution numérique mondiale ? C'est le pari que porte l'Ivoirien Sékongo Clotchor, juriste et président-directeur général de Bmi/Wfs. Le samedi 10 octobre 2026, à Abidjan, il a présenté au public le Système de management de la maturité digitale (Smmd), un référentiel destiné à accompagner et à évaluer la transformation numérique des États, des administrations et des entreprises.

La rencontre a réuni des experts, des professionnels des médias et plusieurs spécialistes de la normalisation et de l'audit international, dont Habibata Granger, présidente-directrice générale et fondatrice du groupe G&d Audit & Sm. Sékongo Clotchor a rappelé les différentes révolutions qui ont marqué l'histoire de l'humanité, avec, selon lui, une ambition commune : améliorer les conditions de vie.

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Face aux mutations numériques en cours, il estime nécessaire de proposer des outils capables d'orienter les choix technologiques et d'en prévenir les dérives. « C'est à cette problématique que nous, jeunes experts africains, avons décidé d'oser la réflexion. Prétentieux, certains diront audacieux, mais quels que soient les qualificatifs, nous aurons pris le risque de penser un référentiel qui, de notre expertise et de notre expérience, pourrait servir de boussole à la révolution digitale et numérique qui est en cours », a-t-il déclaré.

Le Smmd porte une ambition stratégique : permettre au continent de prendre davantage part à l'élaboration des référentiels qui encadrent les transformations technologiques mondiales. « Le Smmd se veut donc un ensemble de normes portées par une ambition africaine, soucieuse enfin de porter sa voix, car, pendant trop longtemps, l'Afrique a été absente dans toutes les révolutions », a souligné le dirigeant de Bmi/Wfs.

Pour son promoteur, l'enjeu est de faire du numérique un levier de progrès, susceptible de contribuer à réduire les inégalités plutôt que de les accentuer. Cette ambition s'inscrit dans une réflexion plus large sur la souveraineté technologique et sécuritaire, ainsi que sur la capacité des organisations africaines à maîtriser leur transformation digitale.

Quatre étapes restent à franchir

L'avancement du projet a été détaillé par Habibata Granger, spécialiste internationale de la normalisation et cheffe de projet Iso, aux côtés de M. Chabi, fort de plus de trente ans d'expérience dans la normalisation et les systèmes d'audit, et du professeur Nana, également experte en normalisation. Selon Habibata Granger, le processus a franchi plusieurs étapes et quatre restent à valider sur les douze prévues pour parvenir à l'aboutissement du projet.

Une perspective qui, selon les annonces faites lors de la présentation, pourrait se concrétiser avant la fin de l'année 2026. La spécialiste a surtout insisté sur la nécessité de dépasser une conception de la transformation numérique fondée sur la seule acquisition d'équipements et de solutions technologiques.

« Aujourd'hui, le numérique transforme en profondeur toute l'activité humaine : notre manière de travailler, de produire, de gouverner et de servir. Les États, les administrations, les entreprises et les organisations investissent dans les plateformes, les outils numériques, les infrastructures de données, l'intelligence artificielle. Mais une question essentielle demeure : comment mesurer le niveau de maturité d'un État, d'une administration, d'une organisation ? », a-t-elle interrogé.

Pour elle, la disponibilité des équipements ne garantit, à elle seule, ni la performance, ni la sécurité, ni la confiance, encore moins la création de valeur. L'enjeu est donc de disposer d'un cadre permettant aux organisations d'évaluer leur niveau de maturité digitale, de mesurer leurs progrès et d'identifier les améliorations nécessaires.

« C'est précisément à ce besoin que répond le Smmd, le référentiel international Iso qui permet aux États, aux gouvernements, aux administrations publiques, aux organismes publics et privés et à toutes les organisations d'organiser leur transformation digitale, de maîtriser leurs risques, d'améliorer leurs résultats dans le temps, de connaître et d'attester leur niveau de maturité digitale », a-t-elle expliqué.

Un référentiel pour mesurer les progrès numériques

Dans un contexte où la transformation digitale touche à la souveraineté, à la compétitivité économique et à la confiance, le Smmd entend proposer une démarche structurée pour accompagner les organisations dans leurs évolutions.

Son objectif est notamment de leur permettre de mieux apprécier leurs capacités, de maîtriser les risques liés aux usages numériques et de suivre leurs performances dans la durée. Habibata Granger a ainsi invité les États, les institutions publiques et les entreprises à s'intéresser à cette initiative et à accompagner le processus engagé par Bmi/Wfs.

« Derrière cette révolution planétaire, une expertise avérée se conjugue : Bmi/Wfs, un savoir-faire ivoirien qui porte l'ambition d'une Afrique qui se veut acteur parmi les acteurs de la transformation digitale. Ensemble, construisons la maturité digitale mondiale selon un référentiel commun qui transforme et améliore durablement nos sociétés », a-t-elle lancé.

Si les quatre dernières étapes annoncées sont franchies, le projet porté par Sékongo Clotchor pourrait ouvrir une nouvelle perspective pour l'expertise ivoirienne dans le domaine de la normalisation numérique internationale. La publication comme norme Iso reste toutefois conditionnée à l'achèvement et à la validation du processus prévu.