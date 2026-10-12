Congo-Kinshasa: La société civile demande la suspension des activités minières dans le parc de l'Upemba

En RDC, 24 organisations de la société civile oeuvrant pour la protection de l'environnement alertent sur une menace liée à l'exploitation minière qui pèse sur le parc national de l'Upemba, dans le sud du pays. Dans une correspondance adressée le 8 octobre 2026 au président congolais, elles sollicitent la suspension des activités minières dans cette aire protégée afin de préserver les écosystèmes et la biodiversité.

Voilà six mois que ces organisations de défense de l'environnement suivent la situation du parc national de l'Upemba, dans le sud de la RDC.

Situé à cheval entre les provinces du Lualaba, du Haut-Katanga et du Haut-Lomami, il regorge d'espèces endémiques et menacées de disparition, comme le zèbre, l'éléphant de savane, le buffle et plus de 200 espèces aquatiques.

Or, le constat est amer, selon ces organisations : des activités d'exploration et d'exploitation de l'or et du coltan se déroulent à l'intérieur du parc et aux alentours. Des engins lourds et d'infrastructures minières y sont présents, indiquent-elles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est le lieu où on a des espèces phares et endémiques »

Bantu Lukambo, membre de cette coalition, craint non seulement la déforestation, mais aussi la pollution de l'environnement. « Il y a des produits chimiques qu'on utilise pour nettoyer les minerais, affirme-t-il. Il y a des rivières qui seront polluées. D'autres vont se tarir, alors que c'est le lieu où on a des espèces phares et endémiques. C'est dans le parc Upemba ou l'on trouve des girafes à l'état naturel. Si on continue à exploiter les minerais, nous allons perdre tout ça ».

Le parc est confronté à plusieurs menaces, mais les activités minières concernent les zones périphériques et non le coeur du parc, affirme Antonio Longangi, son chargé de communication. « Un plan d'aménagement et de gestion est mis en oeuvre pour faire face à ces menaces », assure-t-il également.

Les organisations, quant à elles, sollicitent la suspension des activités minières et le renforcement des mesures de protection du parc.