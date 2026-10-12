Congo-Kinshasa: RDC - Dieudonné Kamuleta consacre une convention d'abonnement médical à la Cour Constitutionnelle !

C'est une réalisation de grande envergure. La détermination du Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo (RDC), Dieudonné Kamuleta Badibanga, à améliorer les conditions de travail et le bien-être social du personnel de la haute juridiction se traduit par une avancée inédite : la mise en place d'une convention d'abonnement médical couvrant les juges, les agents ainsi que leurs dépendants.

Conclu avec l'Hôpital Biamba Marie Mutombo, cet accord bénéficie de l'appui du gouvernement congolais, à travers les ministères du Budget et de la Santé, et marque une première dans l'histoire de cette institution.

La cérémonie de présentation de cette convention s'est déroulée vendredi 9 octobre au siège de la haute juridiction, dans la commune de la Gombe, en présence de Dieudonné Kamuleta Badibanga, également président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), entouré de membres de son cabinet et des juges Christian Jalar Yuma, Aristide Kahindo et Marthe Odio. La partie contractante était représentée par Maître Mpoy Louman, administrateur délégué de l'Hôpital Biamba Marie Mutombo, ainsi que par les représentants du vice-Premier ministre en charge du Budget et du ministre de la Santé.

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Le point culminant de la cérémonie a été l'échange solennel des exemplaires de la convention signée entre le président de la Cour constitutionnelle et l'administrateur délégué de l'établissement hospitalier. Cet acte consacre une démarche visant à renforcer la protection sociale des membres et du personnel de la haute juridiction, en élargissant la prise en charge médicale à leurs familles.

Selon l'exposé des motifs, cet accord s'inscrit dans la mise en œuvre progressive de la politique nationale de santé et de l'engagement de la RDC en faveur de la couverture santé universelle. Les pouvoirs publics ont fait de l'amélioration de l'accès équitable à des soins de santé de qualité une priorité, notamment pour garantir aux agents des institutions publiques et aux personnes assimilées une prise en charge médicale adéquate, continue et conforme aux standards requis.

Dans son mot de circonstance, Dieudonné Kamuleta Badibanga a insisté sur le lien entre les conditions sociales des collaborateurs et leur efficacité au travail. Il a souligné que le personnel donne le meilleur de lui-même lorsqu'il évolue dans un environnement qui lui garantit des conditions adéquates, avant d'appeler les parties prenantes à assumer pleinement leurs responsabilités pour assurer l'effectivité de la convention.