Congo-Kinshasa: Clôture de la 12e édition d'Expo Béton - Judith Suminwa Tuluka appelle à une transition immédiate de la parole aux actes

Ce samedi 10 octobre 2026, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement clôturé la 12e édition d'Expo Béton. Placée sous le signe de l'urgence et de la transformation, cette édition a marqué un tournant avec une volonté affichée du Gouvernement de passer des recommandations théoriques aux réalisations concrètes sur le terrain.

Le rideau est tombé sur la 12e édition d'Expo Béton, le grand rendez-vous annuel de la construction et des infrastructures en République Démocratique du Congo. Le thème de cette année, « Kinshasa, locomotive de la transformation des villes de la RDCongo », a servi de fil conducteur aux échanges, soulignant le rôle moteur que doit jouer la capitale pour impulser un développement urbain harmonieux à travers tout le pays.

« Tolobi pe mingi, sik'oyo tosala »

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Dans son discours de clôture, la Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a frappé les esprits en utilisant une expression en lingala pleine de détermination : « Tolobi pe mingi, sik'oyo tosala » (Nous avons beaucoup parlé, maintenant passons à l'action). Ce cri de ralliement traduit une volonté politique de rompre avec les cycles de conférences sans lendemain. La Première Ministre a insisté sur le fait que les recommandations issues des travaux ne doivent pas finir dans des tiroirs, mais se traduire par une mise en oeuvre concrète et immédiate.

Les cinq piliers de la transformation urbaine

Le Gouvernement a profité de cette tribune pour réaffirmer ses priorités en matière de développement urbain et d'infrastructures. Cinq axes majeurs ont été mis en avant :

L'application des recommandations : Un suivi rigoureux sera mis en place pour s'assurer que les conclusions de cette 12e édition soient appliquées par les ministères sectoriels. Urbanisme et sécurité foncière : Le renforcement de la planification urbaine est devenu une priorité absolue pour éviter les constructions anarchiques. Cela passe par le respect strict des normes de construction et une sécurisation foncière accrue pour rassurer les investisseurs. Amélioration du cadre de vie : La Première Ministre a souligné l'urgence d'investir dans les infrastructures de mobilité (routes, transports publics), l'assainissement et l'accès aux services de base pour améliorer le quotidien des Congolais. Valorisation du génie national : Un accent particulier a été mis sur la promotion des compétences nationales et des métiers de la construction, afin que la main-d'oeuvre locale soit au coeur des grands chantiers de la nation. Objectif 2027 : Le Gouvernement s'est fixé un cap clair : obtenir des résultats tangibles et visibles dès l'année 2027.

Un engagement lié au Programme d'Actions du Gouvernement (PAG)

Cette clôture n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans la vision globale du Gouvernement Suminwa, conformément aux priorités du Programme d'Actions 2024-2028. En réaffirmant son engagement, la Première Ministre a rappelé que la transformation des villes est un levier essentiel pour la croissance économique et la création d'emplois.

Alors que les exposants et les experts quittent le site de l'événement, l'attention se porte désormais sur le suivi de ces engagements. Le message de la Primature est clair : l'heure n'est plus aux discours, mais aux pelleteuses et au béton pour bâtir le Congo de demain.