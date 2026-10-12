Congo-Kinshasa: Lubumbashi en effervescence - Le Prophète Jules Mulindwa mobilise des foules records au stade Kibassa Maliba !

La capitale cuprifère a vécu un week-end sous le signe de la grande ferveur spirituelle. Arrivé vendredi soir en provenance de Kinshasa, le Prophète Docteur, visionnaire et Représentant Légal de l'Église Pentecôtiste Lumière du Monde EPLM, a drainé une marée humaine des fidèles, culminant ce dimanche 11 octobre 2026 au stade Kibassa Maliba archicomble pour l'occasion.

Impressionnante démonstration

En effet, c'est fut une impressionnante démonstration de force d'églises locales sous la coordination de l'Apôtre Jacques Caleb Lukengerwa.

Ce grand culte de délivrance a débuté par un moment d'intense louange avant de laisser place à la présentation officielle des couples apostoliques. Ces derniers dirigent la vingtaine d'églises locales que compte la seule ville de Lubumbashi, des assemblées qui ont prouvé leur ancrage en remplissant à elles seules l'enceinte de ce stade.

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L'événement a également été marqué par un rituel de générosité : la Cité de Réfuge de Lubumbashi a manifesté son attachement au Prophète à travers des offrandes substantielles de plusieurs boeufs et de bovins, à l'image de l'église centrale de Bel Air qui a donné 14 boeufs.

Des déclarations prophétiques et des moments de délivrance

Introduit sur le podium sous les acclamations et une forte mouvance du Saint-Esprit, le Prophète Docteur a livré un message porteur d'espoir et de rédemption. Il a prononcé des déclarations prophétiques fortes, assurant aux fidèles qu'ils forment un « peuple supérieur, surélevé et privilégié », bénéficiant des faveurs divines, d'autant plus que Dieu, le Père et Christ, le Roi des rois ont établi leur demeure en eux.

L'omniprésence divine : « Dieu réside dans l'homme ayant reçu Christ »

Cet homme de Dieu a livré un message fort axé sur la révélation d'Emmanuel, la délivrance familiale et l'abandon des anciennes pratiques religieuses.

S'appuyant sur des textes bibliques clés, notamment l'annonce de la naissance du Christ dans l'Évangile selon Matthieu 1 : 23 et la création de l'homme à l'image de Dieu dans la Genèse 1:26, il a bouleversé les repères traditionnels selon lesquels, la quête spirituelle ne doit plus se tourner vers des lieux lointains, des montagnes, des grottes ou des permanences de prière.

»Dieu ne se cherche plus sur les collines. Il réside en l'homme lui-même. C'est ça, Emmanuel : Dieu en nous », a asséné ce grand orateur dans sa dimension d'enseignant de la Doctrine de Christ.

Dans la même lancée, il a ouvertement dénoncé le recours aux images et aux statues et à la traditionnelle iconographie qu'il accuse d'avoir historiquement éloigné les croyants de la communion directe avec le Créateur.

Mulindwa Jules sonne la mobilisation générale pour la paix et l'unité nationale

Investi de sa mission de « Premier Grand Prix Mondial pour la Paix », le Prophète Mulindwa Jules a captivé les fidèles de Lubumbashi lors d'un plaidoyer vibrant. Entre appel au vivre-ensemble, rejet catégorieux du tribalisme et soutien affiché au Chef de l'État, cette rencontre spirituelle a été riche en leçons de patriotisme.

La Patrie en partage : unis par-delà les tribus

Pour le Prophète Mulindwa, la République Démocratique du Congo ne fait qu'une seule et même famille. Utilisant une métaphore maternelle forte, il a rappelé que le pays est cette « Mère qui a engendré les Bakongo, les Baswahili, les Bangala et les Baluba ».

Dans un contexte où les replis identitaires menacent le tissu social, cet acteur de paix a asséné une vérité sans équivoque :

»Le tribalisme et la haine sont l'oeuvre des sorciers. Nous ne construirons cette nation que dans l'unité et l'amour. Les divisions ne nous amèneront nulle part. »

Fidèle à sa vision spirituelle et citoyenne, il a également invité les Congolais à porter les institutions nationales dans la prière, qualifiant le Président Félix Antoine Tshisekedi de « Père de cette Nation » qu'il convient de soutenir conformément aux recommandations divines.

Réforme constitutionnelle et soutien au processus référendaire

Tout en saluant les multiples chantiers de développement impulsés par le Chef de l'État à travers le pays, le Prophète Mulindwa a abordé un sujet éminemment politique : le changement de la Loi fondamentale. Qualifiant l'actuelle Constitution d'entrave souveraine qu'il va jusqu'à comparer métaphoriquement à un « acte de vente du pays » ; il a éclairé l'assistance sur la nécessité d'un changement salvateur.

Des arguments qui ont trouvé un écho favorable auprès des Congolais de cette ville de Lubumbashi, lesquels ont solennellement réitéré leur total soutien au processus référendaire pour doter la RDC d'une Constitution répondant aux aspirations profondes du peuple.

Le coup de théâtre : zéro offrande, une grâce pour les fidèles

Le point d'orgue de cette journée mémorable restera sans conteste la décision inattendue de Prédicateur de l'Évangile rompant avec les us habituels, aucune collecte d'offrandes n'a eu lieu. Le Prophète Mulindwa Jules a plutôt enjoint aux fidèles de regagner leurs foyers avec leur argent, les invitant à en faire bon usage pour subvenir à leurs propres besoins. Une générosité rare qui a achevé de marquer les esprits.