Congo-Kinshasa: Réplique sans détours sur la sortie médiatique de Joseph Kabila, Jean-Baudouin Mayo - « Les congolais ne sont pas dupes pour oublier votre connivence avec le Rwanda et ses supplétifs »

12 Octobre 2026
La Prospérité (Kinshasa)
Par JR Mokolo

La dernière sortie médiatique de l'ancien Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila a provoqué une vive onde de choc et de nombreuses réactions, particulièrement dans la classe politique congolaise. Et dans la famille politique de l'actuel Chef de l'État, l'on a noté la réaction de l'Honorable Jean-Baudouin Mayo Mambeke qui, sur son compte X, accuse Joseph Kabila de chercher à porter sur son successeur les mauvaises pratiques de gouvernance qui étaient de mise sous son règne, notamment la transformation du Parlement en caisse de résonance de l'exécutif et les violations massives des droits de l'Homme. Pour lui, le Président honoraire de la RDC est mal placé pour donner des leçons au régime en place.

« La dernière intervention de Monsieur Joseph Kabila, ancien Président de la République, prouve à suffisance qu'il a intérêt à se taire en lieu et place de porter aveuglement les reproches faits à sa gouvernance ainsi qu'à lui-même, lorsqu'il était au pouvoir, sur son successeur. Il ne devrait pas se donner ce beau rôle car, devra-t-il se souvenir qu'il avait caporalisé et enchaîné son gouvernement interdit de critiquer le Rwanda d'une part et fait du parlement, sa grosse caisse de résonance, d'autre part.

Les droits humains étaient bafoués à tel enseigne que les manifestations publiques ne se terminaient jamais sans pertes en vies humaines. Il eut des charniers. Le président Kabila ne doit pas persister sur cette mauvaise voie qui est le sien aujourd'hui en voulant se faire un donneur mal placé des leçons », a-t-il martelé.

Plutôt que de chercher à détourner l'attention des congolais sur le dialogue pour la refondation de l'État, annoncé par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Député National Jean-Baudouin Mayo conseille à Joseph Kabila de suivre l'exemple de ses homologues Chefs d'État africains honoraires, qui font preuve de sagesse et qui vivent paisiblement après leur départ du pouvoir.

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« La sagesse voudrait qu'il se taise et suive les exemples des anciens président africains comme Kakwete, Uhuru, Obassandjo.... devenus sages africains. Les congolais ne croient pas en vous, Monsieur le président, hier comme aujourd'hui. Ils ne sont pas dupes pour oublier votre connivence avec le Rwanda et ses supplétifs. Les congolais veulent donner toutes ses chances au dialogue annoncé par le président Tshisekedi afin de les mettre d'accord sur l'avenir radieux de leur pays. Alors trêve de distraction », a soutenu l'élu de Kinshasa, dans la circonscription électorale de Mont-Amba.

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