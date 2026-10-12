Congo-Kinshasa: ARSP - Le DG Ted Beleshayi met le cap sur le renforcement du contrôle de conformité !

La lutte contre les violations de la législation sur la sous-traitance et le contenu local entre dans une nouvelle phase à l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP). Sous l'impulsion de son Directeur Général, Ted Beleshayi, 55 agents viennent de clôturer une formation intensive de dix jours. La cérémonie de clôture est intervenue samedi dernier au palais de justice. Destinée à renforcer leurs compétences juridiques et leurs capacités d'investigation, cette formation constitue une étape importante dans la volonté de l'établissement de rendre les contrôles plus efficaces sur le terrain.

L'ARSP entend renforcer son dispositif de contrôle de conformité. Pour y parvenir, l'établissement mise notamment sur les compétences de ses agents, appelés à jouer un rôle essentiel dans la surveillance du respect des règles qui encadrent la sous-traitance en République démocratique du Congo.

C'est dans cette perspective que 55 agents ont achevé une formation de dix jours consacrée au renforcement de leurs connaissances juridiques et de leurs capacités d'investigation. Sélectionnés parmi plus de 121 candidats, ils ont été préparés à mieux détecter les éventuelles violations de la législation en vigueur, notamment celles relatives à la sous-traitance et au contenu local.

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A travers cette initiative, le directeur général de l'ARSP, Ted Beleshayi, entend donner davantage de moyens humains et techniques aux équipes chargées de veiller à l'application de la loi. L'enjeu est de permettre aux agents de maîtriser les dispositions légales, mais aussi de disposer des aptitudes nécessaires pour examiner les situations rencontrées sur le terrain et relever les irrégularités éventuelles.

Dans un secteur où la promotion de l'entrepreneuriat congolais constitue un enjeu majeur, le contrôle de conformité apparaît comme un levier important pour garantir le respect des obligations légales par les entreprises concernées. Il doit notamment contribuer à prévenir les pratiques contraires aux textes en vigueur et à favoriser un environnement dans lequel les règles de la sous-traitance sont appliquées de manière effective.

Prestation de serment

La clôture de cette formation a été marquée, samedi dernier au palais de justice, par une étape importante : la prestation de serment de 24 récipiendaires devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe.

Cette formalité vient souligner les responsabilités qui accompagnent leurs futures missions. Au-delà des connaissances acquises durant la formation, les agents concernés sont appelés à exercer leurs fonctions dans le respect de la loi et des exigences liées à leurs attributions.

Leur mission s'inscrit dans une démarche qui exige rigueur, impartialité et sens des responsabilités. Car, pour être efficace, le contrôle de conformité ne repose pas uniquement sur la connaissance des textes. Il nécessite également des agents capables de recueillir et d'analyser les informations utiles, de constater les éventuelles irrégularités et de contribuer à l'application des dispositions légales.

Avec la formation de ces 55 agents et la prestation de serment de 24 d'entre eux, l'ARSP franchit ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités opérationnelles.

La montée en compétences des équipes devra désormais se traduire dans la pratique, à travers des contrôles rigoureux et une meilleure détection des manquements. L'objectif reste de faire respecter les règles établies et de consolider un cadre favorable à la participation des entreprises congolaises aux opportunités économiques offertes par le marché national.