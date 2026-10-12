Sénégal: Des écoles rouvrent au compte-gouttes à Dakar, après une rentrée différée par les inondations

Au Sénégal, les élèves doivent reprendre le chemin de l'école ce 12 octobre. Une rentrée scolaire 2026-2027 exceptionnellement décalée de cinq jours, après de fortes pluies la semaine précédente qui ont provoqué des inondations dans de nombreuses écoles, dont plus d'une centaine à Dakar.

Aux Parcelles assainies, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de la capitale du Sénégal, quartier durement touché par les pluies de la semaine précédente, peu d'élèves en réalité ont repris ce 12 octobre dans les écoles publiques. Reprendre les cours est par exemple impossible à l'école élémentaire d'Unité 15, où une immense flaque d'eau verdâtre a envahi la cour sablonneuse. Les tables des 300 écoliers scolarisés y sèchent pêle-mêle, à l'extérieur. Car dans les salles, il y a partout encore de l'eau boueuse, sur près de 50 centimètres.

La mairie de Dakar a promis d'envoyer des motopompes ce 12 octobre. Il faudra au moins trois jours encore avant que cette école ne puisse accueillir des élèves. Même scenario à l'école élémentaire d'Unité 18, à deux kilomètres de là. Un camion y pompait ce lundi encore l'eau de pluies mélangée à celle des égouts qui inonde la cour. Ici aussi, les 500 élèves scolarisés devront patienter encore quelques jours.

Pour les 22 autres écoles primaires que compte le quartier de Parcelles assainies, la situation est meilleure : certains établissements sont prêts. Mais les parents viennent seulement d'inscrire, à partir d'aujourd'hui, leurs enfants. Beaucoup voulaient s'assurer d'abord que tout était bien en place.

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Dans les quartiers plus éloignés comme ceux de Keur Massar, Guediawaye, Mbao ou Pikine, les écoles sont nombreuses encore à être nettoyées, les murs réparés, après des pluies exceptionnelles pour le mois d'octobre. Ces inondations devenant récurrentes, des syndicats enseignants évoquent la possibilité que la rentrée scolaire soit programmée plus tard à l'avenir.