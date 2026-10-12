Tunisie: Olympiades internationales de mathématiques - trois élèves tunisiens distingués en Chine

12 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Trois élèves tunisiens ont remporté deux médailles de bronze et la mention honorable à la 67ème édition des Olympiades internationales de mathématiques (OIM) qui s'est déroulée, à Shangahai, en Chine, selon l'Association Tunisienne de Compétitions et Culture des Mathématiques-Education (ATCCM).

Les lauréats Mohamed Karim Bouallegue, élève en deuxième année Sciences au lycée pilote de l'Ariana, Yassine Boumiza, élève en quatrième année mathématiques au lycée pilote de Sousse ont remporté les médailles de Bronze, alors que la mention honorable a été décernée à Youssef Halim Ajmi, élève en troisième année mathématiques au lycée pilote de Béja, selon les résultats publiés récemment par l'ATCCM.

Les OIM sont le championnat du monde de mathématiques pour les lycéens et se déroulent chaque année dans un pays différent. Les premières OIM ont eu lieu en 1959 en Roumanie, avec la participation de sept pays. Elles se sont progressivement étendues à plus de 100 pays répartis sur les cinq continents.

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Lors des OIM 2026, 55 médailles d'or, 105 d'argent et 189 de bronze ont été décernées, tandis que 141 concurrents ont reçu une mention honorable. La 68e Olympiade internationale de mathématiques se tiendra en Hongrie en 2027.

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