Tunisie: Environnement - Un événement rare confirmé sur la plage de Ghedhabna

La nidification de la tortue marine verte (Chelonia mydas), une espèce marine protégée, a été confirmée dimanche 11 octobre 2026 dans la zone côtière de Ghedhabna, dans le gouvernorat de Mahdia. Cette observation, d'un intérêt scientifique et environnemental particulier, souligne l'importance du suivi des plages tunisiennes et de la mobilisation des communautés locales pour la préservation de la biodiversité marine.

L'événement a été signalé grâce à la vigilance de l'équipe de terrain et des habitants de la région, qui ont contribué à repérer cette nidification et à transmettre l'information aux intervenants concernés.

À la suite de cette alerte, Olfa Chaieb, représentante de l'Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) à Monastir, a coordonné les opérations de suivi avec l'équipe de l'association Notre Grand Bleu. Cette coopération a permis d'examiner l'observation et de confirmer les données relatives à la nidification.

Cette intervention conjointe met en évidence le rôle complémentaire des institutions scientifiques, des associations environnementales et des citoyens dans la surveillance des écosystèmes côtiers et la protection des espèces marines.

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Un nouveau signal pour la biodiversité marine à Mahdia

La confirmation de cette nidification renforce l'intérêt de poursuivre les recherches scientifiques et le suivi de terrain afin de mieux identifier les sites de ponte de la tortue marine verte le long des côtes tunisiennes.

Les observations doivent notamment permettre de mieux comprendre les facteurs qui conduisent cette espèce à choisir certaines plages pour sa reproduction et d'évaluer les conditions offertes par le littoral tunisien, en particulier celui du gouvernorat de Mahdia.

Cette nouvelle observation intervient après une première nidification de la tortue marine verte signalée en 2019 sur la plage de Rejiche, dans le même gouvernorat. La répétition de ces événements souligne l'intérêt d'assurer un suivi régulier des zones côtières concernées, sans préjuger, à ce stade, de l'évolution de la population de cette espèce en Tunisie.

Les habitants, des acteurs essentiels de la protection

Au-delà de son intérêt scientifique, cet événement met en lumière la contribution des populations locales à la préservation de la biodiversité. La détection rapide de la nidification et le signalement aux équipes compétentes montrent l'importance de la vigilance citoyenne dans la surveillance des plages.

Le renforcement de la coopération entre chercheurs, associations environnementales et habitants constitue ainsi un levier important pour améliorer la détection des sites de ponte et favoriser la protection des tortues marines.

La poursuite de ces efforts de suivi permettra de recueillir davantage de données sur les habitudes de reproduction de la tortue marine verte et sur les conditions environnementales des plages tunisiennes susceptibles de l'accueillir.