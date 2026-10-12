Tunisie: Sous l'égide de la ZLECAf - Le pays et le Sénégal examinent les moyens de développer le partenariat dans le secteur de l'huile d'olive

Les perspectives de coopération tuniso-sénégalaise dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine ont constitué le pivot des entretiens menés par le ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, avec la délégation tunisienne participant aux activités des journées promotionnelles de l'huile d'olive tunisienne dans la capitale sénégalaise Dakar. Ces journées promotionnelles se sont tenues à Dakar du 7 au 9 octobre 2026, incluant des rencontres institutionnelles et techniques. C'est ce qu'on lit dans un communiqué publié aujourd'hui lundi 12 octobre 2026 par le Centre de promotion des exportations.

Pour consolider les partenariats économiques, le ministre sénégalais a, en effet, annoncé une visite officielle en Tunisie en fin du mois d'octobre tout en mettant l'accent sur l'importance du partage d'expertises, en insistant sur la chaîne de valeur de la transformation à la commercialisation

Vers un programme de travail commun

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Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et l'Agence sénégalaise de promotion des exportations visent à concrétiser leur protocole d'accord en un plan triennal. Mourad Ben Hassine, PDG du Centre, a convié l'agence sénégalaise aux Rencontres d'affaires tuniso-africaines prévues les 9 et 10 décembre 2026 à Tunis. Les entretiens entre l'Office National de l'Huile et la Société Nationale Sénégalaise de Commercialisation des Oléagineux ont abordé l'échange d'expertises et de compétences techniques, particulièrement dans les deux domaines du contrôle de la qualité et de la formation des équipes de travail.

Les expertises tunisiennes proposées englobent les techniques modernes de trituration et de raffinage, les normes d'analyse, la traçabilité, le contrôle de la qualité, ainsi que la valorisation des sous-produits, notamment les grignons et les margines, ce qui est de nature à soutenir les efforts du Sénégal visant à développer la transformation industrielle locale et à valoriser la filière de production de l'arachide.

Le Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement et l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises sénégalaise ont également examiné les voies de coopération dans les domaines de l'emballage, du conditionnement notamment éco-responsable, aux côtés des mécanismes d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Et ce, dans le but de valoriser les produits locaux et de renforcer leur compétitivité sur les marchés, particulièrement les marchés d'exportation.

Renforcer les échanges

Les rencontres entre les deux points de contact nationaux de la Zone de libre-échange continentale africaine en Tunisie et au Sénégal ont traité de l'état d'avancement de l'exécution de l'accord et des conditions nécessaires à son application effective au profit des entreprises économiques. Les entretiens se sont concentrés sur l'ouverture progressive des marchés, les règles d'origine, et la coordination entre les deux pays, de manière à contribuer à faciliter l'accès des produits tunisiens et sénégalais aux marchés des pays partenaires, à développer les chaînes de valeur régionales et à diversifier les échanges commerciaux à l'intérieur du continent africain.

Cette initiative, doit-on rappeler, s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la Zone de libre-échange continentale africaine, qui est exécuté par la Coopération allemande au développement (GIZ) sur mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, et en partenariat avec l'Union africaine, et le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Cette coopération vise à établir des partenariats institutionnels, techniques et économiques durables, et à renforcer la présence des entreprises tunisiennes et sénégalaises sur les marchés des deux pays et les marchés africains.