Tunisie: Composants automobiles - Le pays et la Corée du Sud explorent de nouvelles opportunités d'investissement

La Tunisie et la Corée du Sud entendent renforcer leur coopération dans le secteur des composants automobiles, notamment à travers de nouveaux investissements et des partenariats industriels et technologiques. Cette perspective a été au centre d'une rencontre tenue lundi 12 octobre 2026, entre le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et une délégation sud-coréenne composée de responsables d'entreprises industrielles, de pôles technologiques, de centres de recherche et d'innovation ainsi que de représentants de l'Association coréenne de l'industrie automobile.

À cette occasion, le ministre a exprimé sa satisfaction quant au niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays, tout en souhaitant que cette visite contribue à lui donner une nouvelle impulsion, particulièrement dans les domaines de l'investissement et du partenariat.

Samir Abdelhafidh a également présenté les principaux atouts compétitifs de la Tunisie, notamment la qualification de ses ressources humaines et sa position géographique stratégique. Il a souligné les progrès réalisés par l'industrie tunisienne des composants automobiles ainsi que l'expertise acquise par le secteur, qui lui permet de s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales.

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De leur côté, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Tunisie, Lee Tae Won, et les membres de la délégation ont fait part de l'intérêt des entreprises sud-coréennes pour l'établissement de partenariats à long terme avec la Tunisie. Cet intérêt concerne aussi bien la fabrication de composants automobiles que la recherche et l'innovation technologique.

Les membres de la délégation ont, par ailleurs, mis en avant la position de la Tunisie en tant que plateforme stratégique pour développer les activités des entreprises coréennes vers les marchés africains et européens. Ils ont réaffirmé leur volonté d'intensifier la coopération entre les différents acteurs concernés afin de concrétiser des projets répondant aux intérêts communs des deux pays.

La rencontre s'est déroulée en présence, notamment, de Mariem Loumi, présidente de l'Association tunisienne des fabricants de composants automobiles, de Mehdi Mahjoub, vice-président de la Chambre de commerce tuniso-coréenne, du directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur et du responsable chargé de la gestion de l'Instance tunisienne de l'investissement, ainsi que de plusieurs cadres du ministère et de structures d'appui à l'investissement.