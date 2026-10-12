Tunisie: Alerte SONEDE - Perturbation et coupure de l'eau potable dans ces régions

12 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La distribution de l'eau potable connaît des perturbations et des interruptions dans la délégation d'El Hamma, dans le gouvernorat de Gabès, depuis 8 heures ce lundi 12 octobre 2026, en raison d'un incident sur le réseau électrique alimentant la station de pompage d'El Zaghbana.

Dans un communiqué, le district de Gabès de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a précisé que cet incident électrique est à l'origine de ces perturbations.

La reprise de l'approvisionnement en eau potable est prévue de manière progressive et régulière, dès l'achèvement des travaux de maintenance entrepris par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

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