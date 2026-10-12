Tunisie: Assurance moto - Le nombre de contrats pourrait doubler au pays en 2026

Le nombre total de contrats d'assurance souscrits pour les motos à deux roues, auprès des différentes compagnies d'assurance en Tunisie, devrait atteindre environ 40 877 véhicules d'ici la fin de l'année 2026, soit une augmentation estimée à 100 % par rapport à 2025.

En fait, le nombre de motos et de véhicules à deux roues concernées par la répartition des demandes d'assurance, a enregistré une nette progression en 2026, pour atteindre 30 658 à fin septembre, contre 20 398 pour l'ensemble de l'année 2025, soit une croissance de 50,3 %, a indiqué le directeur général par intérim de la Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances (FTUSA), Imed HAMDI.

Il a fait savoir que la FTUSA procède à la répartition de ces demandes d'assurance dans le cadre d'une démarche visant à inciter davantage les propriétaires de motos à deux roues à souscrire une assurance.

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Et d'ajouter que le processus de répartition des contrats d'assurance pour les motos s'effectue via la plateforme de la FTUSA qui se charge d'orienter chaque demande vers la compagnie d'assurance la plus proche du domicile du demandeur, dans son gouvernorat. Il a précisé que les demandes sont réparties entre les compagnies d'assurance de manière équitable, en fonction de leurs parts de marché dans la branche automobile, sur la base des données enregistrées en 2024.

Pour Hamdi la croissance enregistrée s'explique notamment par l'élargissement du champ de la répartition des demandes d'assurance aux motos dont la cylindrée est comprise entre 50 et 125 cm³, alors qu'il était auparavant limité aux motos de moins de 50 cm³. Il a également expliqué cette hausse par les efforts déployés par la Fédération, en collaboration avec les autorités sécuritaires, à travers l'organisation des campagnes de contrôle visant à vérifier la souscription à l'assurance, ainsi qu'à l'obligation de porter le casque.

Toutefois, la faiblesse du taux de souscription aux contrats d'assurance moto demeure préoccupante au regard de la taille réelle du parc en circulation. En fait, environ deux millions de motos circulent en Tunisie, dont seules 20 000 disposent d'une immatriculation officielle, selon l'Observatoire national de la sécurité routière (ONSR).