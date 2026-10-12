Tunisie: La tuberculose de l'olivier observée au pays - Midani Dhaoui pose son diagnostic

« La tuberculose de l'olivier a touché les arbres tunisiens »...Sur les réseaux sociaux le sujet s'est propagé telle une trainée de poudre créant une quasi-psychose chez les Tunisiens... Face à cette vague de panique, c'est Midani Dhaoui, président de la Synidcat tunisien des agriculteurs qui s'est exprimé aujour'hui, lundi 12 octobre 2026 sur le sujet.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM ce matin, l'intervenant a d'emblée confirmé que le secteur de l'olivier traverse, en effet, une situation pathologique appelée la maladie de la tuberculose. Cependant, il a immédiatement tenu à préciser que cette maladie n'est pas nouvelle et que s'il ne faut pas la sous-estime, il ne faut pas non plus la dramatiser.

Dhaoui a expliqué qu'il ne faut pas prendre cette maladie à la légère dans la mesure où elle peut se propager dans les forêts pour affecter les oliviers et proliférer particulièrement dans les endroits humides. A ce titre il a appelé à unir les rangs afin de se prémunir contre cette maladie.

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« La maladie de la tuberculose de l'olivier a commencé à se propager à Mahdia à cause du facteur de l'humidité, mais elle se trouve aussi de manière légère dans les forêts d'oliviers d'autres régions », a-t-il signalé. Et d'ajouter que faute d'intervention, cette maladie qui affecte l'olivier risque de s'aggraver en entraînant le dépouillement et la coupe sévère. « La prévention demeure meilleure que le traitement. Les directions de la production agricole dans les différentes régions doivent organiser des journées d'information pour faire connaître la maladie et les moyens de s'en prémunir », préconise-t-il.

Ceci dit, dans un contexte connexe, Dhaoui a révélé que la récolte d'olives a enregistré une baisse de 50% suite au prolongement de la saison de cueillette jusqu'au mois d'avril, soulignant que la saison est délimitée dans le temps et qu'il faut accorder à l'olivier une période de repos en préparation de la nouvelle récolte.