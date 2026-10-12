Afrique: Championnat d'Afrique de Golf à Hammamet - 19 pays au rendez-vous

La saison 2026-2027 démarre sur le chapeau de roue pour le golf tunisien qui s'apprête à vivre une expérience historique en accueillant pour la première fois depuis la création de la Fédération Tunisienne de Golf en 1992 les plus grands golfeurs du continent africain. Et c est le Golf Citrus Hammamet qui aura l honneur d'abriter le plus grand championnat d'Afrique de golf dans l Histoire, du 14 au 17 octobre 2026.

Une participation record

Le plus grand, car cette compétition continentale constitue l événement phare de l'année, pour tous les joueurs amateurs de golf sur le sol africain avides de se faire une place au soleil avec l espoir de réaliser un bon chemin leur menant au circuit pro .En plus car l'édition de Tunis connaitra un nombre record de participants avec la présence de 19 pays a savoir ; l Algérie, le Botswana, le Cameroun, l'Egypte, Le Gabon, le Ghana, le Kenya, la Libye, l Ile Maurice, le Maroc, la Réunion, la RSA, le Seychelles, la Sierra Leone, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe et la Tunisie pays hôte .

Assemblée élective de la Confédération Africaine

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Le championnat africain de Tunis sera le plus grand également car il constitue une étape cruciale pour l'avenir de ce sport sur le continent avec notamment les assises de l assemblée générale de la Confédération Africaine de Golf qui se tiendra le vendredi 16 octobre a Hammamet et qui devra élire le nouveau bureau exécutif de l'instance africaine pour le mandat 2026-2030. Une assemblée qui aura à réunir tous les dirigeants du golf dans les pays africains, outre un bon nombre d'invités parmi les responsables du golf mondial et de la R&A.

L'équipe nationale poursuit sa préparation

La sélection tunisienne appelée à défendre les couleurs tunisiennes a cet important rendez vous continental poursuit sa préparation sur place au golf citrus Hammamet. Rabeh Bedoui, Baha Boulakmine et Aziz Dardouri effectuent des séances quotidiennes sous la férule de l entraineur national Hatem Nasr, alors que Mehdi Ben Youssef se prépare d arrache pied aux Etats Unis afin qu' il soit fin prêt le jour J.

Conférence de presse

Le comité d'organisation est au four et au moulin ces derniers temps en vue d'assurer le meilleur séjours aux hôtes de la Tunisie ainsi que le succès escompté à cet important événement continental inédit.

Une conférence de presse d'usage prévue comme le veut la tradition golfique avant la cérémonie d ouverture aura lieu le mercredi 14 octobre au golf citrus pour faire la lumière sur cette édition.

Bon golf a tous.