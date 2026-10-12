Tunisie: Mastouri s'est offert un triplé contre l'OB - Le buteur qui tombe à pic !

A lui seul, l'attaquant « sang et or » a marqué les trois buts de la victoire de l'Espérance devant l'Olympique de Béjà. A chaque fois, il répond présent aux appels de balles de ses coéquipiers avec lesquels il est en parfaite symbiose.

Ce n'est pas un hasard si Hazem Mastouri est le meilleur buteur du championnat avec 4 buts à son actif. Et à dire vrai, ce sont les trois buts marqués samedi qui lui ont permis cette montée en grade. Pablo Franco ne doit sans doute pas regretter le choix d'avoir préféré Hazem Mastouri à Florian Danho pour son premier match à la tête de l'équipe. Par ailleurs, le coach "sang et or" n'a pas caché son admiration pour son attaquant buteur qu'il a voulu avoir dans son effectif par le passé : "Hazem Mastouri est un grand joueur. Je voulais le recruter quand j'entrainais une autre équipe. J'espère qu'il continuera à marquer.", a déclaré Pablo Franco avant d'ajouter: "Florian Danho est prêt et peut jouer à tout moment".

L'opportunisme, son atout majeur

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On peut comprendre que Pablo Franco se montre conciliant avec Florian Danho, mais lui, avant toute autre personne, sait qu'il a fait le bon choix en lui préférant Hazem Mastouri. Il l'a, d'ailleurs, fait jouer un match entier, laissant sur le banc Achref Jabri. Ce dernier, tout comme Danho, est passé maître dans le ratage des occasions de scorer.

L'atout majeur de Hazem Mastouri, par rapport à Florian Danho et Achref Jabri, est son adresse. Il sait se placer et répond présent aux appels de balles. Par ailleurs, s'il a pu marquer les trois buts de la victoire contre l'Olympique de Béjà, c'est à la faveur de la parfaite symbiose avec tous ses camarades. Sur les deux premiers buts, Imad Faraj lui a fourni les passes décisives. Sur le troisième but, c'était au tour de Youssef Belaïli, laissé sans surveillance à la limite de la zone des 16 mètres, de lui adresser une passe millimétrée, lobant au passage les deux défenseurs centraux adverses. Mastouri récupère la balle de la tête pour la loger directement dans les filets.

Par ailleurs, le jeu de tête constitue un atout chez Mastouri.

Deux des trois buts, le premier et le troisième, ont été inscrits à la faveur d'une parfaite reprise de la tête. Il a marqué de la tête contre la JSO, sans oublier ses deux buts en sélection face au Botswana.

L'Espérance a trouvé en Hazem Mastouri son attaquant-buteur. La rencontre face à l'OB a constitué une bonne répétition générale avant le déplacement à Misrata où l'Espérance affrontera dimanche prochain Asswehly à partir de 18h00 en match aller comptant pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions.