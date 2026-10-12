Sénégal: Une enquête ouverte après la mort en garde à vue d'un suspect de trafic de crack

Dakar — La direction générale de la Police nationale a indiqué, lundi, qu'une enquête est en cours suite au décès en garde à vue au commissariat des Parcelle assainies, d'un "suspect interpellé pour trafic de crack à Yoff", un quartier de Dakar.

Dans un communiqué parvenu le même jour à l'APS, le chef de la Division de la communication et des Relations publiques de la Police a déclaré que l'un des deux mis en cause interpellés dans le cadre d'une opération antidrogue menée à Yoff par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), a été découvert inerte dans sa cellule le samedi 10 octobre, vers 4 heures du matin.

Evacué vers une structure hospitalière par les sapeurs-pompiers dépêchés "promptement" sur les lieux, "son décès a été formellement constaté", affirme la même source.

La police signale que l'autopsie a conclu à un "décès consécutif à une lésion d'infarctus aigu du myocarde subcirconférentiel, associée à une cardiomyopathie hypertrophique avec foie cardiaque".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué ajoute que "des prélèvements toxicologiques et histopathologiques ont été effectués afin de compléter les investigations médicales.

Les deux individus avaient été arrêtés et placés en garde à vue pour "détention et trafic de crack, à la suite de la saisie de 28 pierres de cette substance", précise la même source.