Sénégal: Le pays appelle à une réflexion sur l'adaptation du système de protection des droits humains aux évolutions apportées par l'intelligence artificielle

Dakar — Le Sénégal, par la voix de son ministre de la Justice, Moussa Sarr, a lancé lundi à Dakar un appel en faveur d'une réflexion visant à adapter les cadres de régulation et de protection des droits humains en tenant compte des défis posés par l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux.

"Le Sénégal appelle à une réflexion sur les défis posés par l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, dont l'évolution rapide nécessite une adaptation des cadres de régulation", a-t-il notamment indiqué à lors de l'ouverture dans la capitale sénégalaise de la 89e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP).

Le ministre sénégalais de la Justice a insisté sur le fait que l'Afrique devait participer à l'élaboration des réponses à ces transformations technologiques, en tenant compte de ses réalités, de ses valeurs et de ses aspirations.

Réaffirmant l'attachement du Sénégal à l'universalité et à l'indivisibilité des droits humains, et son soutien aux mécanismes africains de protection, Me Moussa Sarr a martelé qu'un système de protection des droits humains ne pouvait pas seulement se mesurer au nombre de ses textes ou de ses sessions.

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"Il se mesure à ce qu'il change concrètement dans la vie des personnes", a-t-il fait valoir, listant un certain nombre de défis à relever pour améliorer le système de protection des droits humains.

Le Garde des Sceaux a préconisé la mise en oeuvre des décisions et recommandations des mécanismes africains, à travers un dialogue constructif entre les États et la Commission ainsi qu'une meilleure appropriation de la jurisprudence continentale par les juridictions nationales.

Il a dans cet ordre d'idées parlé de la nécessaire protection de l'espace civique, notamment la garantie des libertés d'expression et d'association et la préservation de l'indépendance des institutions nationales des droits de l'homme.

Me Moussa Sarr a souligné la nécessité d'ériger la justice sociale et économique au rang de priorité, rappelant que les droits civils et politiques perdent leur portée lorsque les populations ne disposent pas d'un accès suffisant à l'éducation, à la santé et à l'emploi.

Il considère en outre l'indépendance de la justice comme une condition indispensable à la protection effective des libertés et à la lutte contre l'impunité.