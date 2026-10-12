Sénégal: Kolda - L'adjoint au gouverneur satisfait du déroulement de la rentrée des classes

12 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — L'adjoint du gouverneur de Kolda (sud) en charge du développement, Bonaventure Kalamo, a jugé la rentrée des classes satisfaisante dans cette région, lundi, après avoir visité plusieurs établissements.

Les autorités administratives et académiques de la région ont fait état d'une présence massive du personnel enseignant et des élèves dans les écoles qu'elles ont visitées dans le cadre de la traditionnelle tournée de la rentrée scolaire.

"Les apprentissages ont effectivement commencé dès ce premier jour, les élèves présents ayant entamé leurs cours au sein des classes", a déclaré l'adjoint au gouverneur de Kolda chargé du développement.

"Malgré quelques défis persistants inhérents à toute rentrée, les écoles visitées disposent des conditions minimales requises, notamment en ce qui concerne le mobilier (tables-bancs) et la mise en place progressive des améliorations prévues", a-t-il dit, en faisant état d'un "réel engouement" pour la rentrée scolaire dans la région.

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Il a évoqué "des perspectives rassurantes" sur la base des constats faits sur le terrain.

"Bien que des efforts restent à consolider notamment en matière d'effectifs d'enseignants et de commodités dans certaines structures, l'ambiance est à la satisfaction générale pour le démarrage effectif de cette année scolaire 2026-2027", a relevé l'autorité administrative.

Dans certains établissements, les inscriptions étaient en cours avec de nombreux parents d'élèves mobilisés pour cette formalité administrative dans un contexte marqué par les difficultés financières auxquelles les ménages se trouvent confrontés.

En milieu rural, de nombreux écoliers sont retenus dans les villages pour surveiller les champs, d'autres sont attendus dans les classes après être passés par la case circoncision.

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