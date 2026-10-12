Sénégal: Tivaouane - Un taux de présence 37,89 % chez les élèves des établissements témoins (IEF)

Tivaouane — Un taux de présence 37,89 % a été enregistré chez les élèves dans les établissements témoins suivis par l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Tivaouane, avec une fréquentation particulièrement faible dans l'enseignement moyen, selon un rapport d'étape de la circonscription de Tivaouane.

Sur un effectif de 6 530 élèves attendus dans les établissements concernés, 2 474 étaient présents, contre 4 056 absents, selon les données du rapport.

L'enseignement élémentaire affiche le taux de présence le plus élevé, avec 54,52 %, suivi du préscolaire (45,13 %), a précisé le document, ajoutant que dans l'enseignement moyen, ce taux s'établit à 23,76 %.

Dans les collèges concernés, 804 élèves étaient présents sur 3 384 attendus. Au collège d'enseignement moyen (CEM) Mouhamadou Mansour Sy de Tivaouane, 215 élèves étaient présents sur un effectif de 1 127, soit un taux de 19,08 %, selon le rapport.

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Le CEM de Pire a enregistré 182 élèves présents sur 976 attendus, correspondant à un taux de 18,65 %.

Dans l'enseignement élémentaire, 1 452 élèves étaient présents sur les 2 663 attendus.

L'école élémentaire de Pambal affichait un taux de présence de 76,57 %, avec 304 élèves présents sur 397 attendus.

À l'école Alioune Palla Mbaye de Tivaouane, 250 élèves étaient présents sur 750 attendus, soit un taux de 33,33 %.

Au préscolaire, 218 enfants étaient présents sur 483 attendus.

Les structures de Tivaouane enregistraient un taux de présence de 58,04 %, devant celles de Pire (53,33 %) et de Taïba Ndiaye (48,80 %). Les taux les plus faibles étaient relevés à Pambé (24,14 %) et à Chérif Lô (20,59 %).

Ces données concernent uniquement les établissements témoins suivis par l'IEF, a fait remarquer le rapport.

Il a aussi relevé une faible présence des élèves et un démarrage tardif des cours dans certains établissement lors d'une tournée effectuée lundi à Tivaouane et à Mékhé par les autorités administratives et éducatives.

La visite était conduite par l'adjoint au préfet Mamadou Thiam, en présence notamment de Birane Tine, nouvel inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Ngaye Mékhé, de représentants des collectivités territoriales et des forces de défense et de sécurité.

M. Tine a invité les chefs d'établissement à démarrer les enseignements-apprentissages sans attendre l'arrivée de tous les élèves, estimant que les absences ne doivent pas retarder la reprise effective des cours.

L'inspecteur a également rappelé que les inscriptions scolaires peuvent se poursuivre jusqu'en décembre et que les difficultés liées au paiement des frais d'inscription ne doivent pas empêcher aux élèves d'accéder aux classes.

À Mékhé, l'adjoint au préfet Mamadou Thiam a constaté des retards dans le démarrage des enseignements.

Sur les quatre écoles visitées dans cette localité, une seule avait effectivement commencé les cours.

Les retards signalés seraient notamment liés à des formalités administratives et à des travaux de réhabilitation.