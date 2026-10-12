Sénégal: Le concept 'Ubbi Tay, Jang Tay' effectif dans la région de Louga

Le concept "Ubbi tay, jang tay" (débuter les cours dès la rentrée) est globalement effectif dans la région de Louga (nord), où les autorités administratives et scolaires ont pris les dispositions nécessaires pour assurer une reprise des enseignements dans de bonnes conditions, a déclaré, mercredi, la gouverneure Ndèye Nguénar Mbodj.

"À l'issue de la visite, nous avons constaté que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux élèves de reprendre les enseignements dans de bonnes conditions", a-t-elle indiqué, à l'issue d'une tournée au niveau de trois établissements scolaires de la commune de Louga.

La délégation s'est rendue aux Cours privés Saint-Pierre, à l'école élémentaire publique Grand Louga 1 et au nouveau lycée de Louga, dans le cadre du suivi du démarrage des enseignements pour l'année scolaire 2026-2027.

La gouverneure a salué les efforts des autorités administratives, des collectivités territoriales et des responsables de l'Inspection d'académie (IA) et de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF), qui ont travaillé de concert pour faciliter la reprise des cours.

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Elle a notamment souligné les interventions menées pour libérer des eaux pluviales au niveau des établissements scolaires affectés par les intempéries. Ces opérations ont été réalisées avec la participation du préfet, des sapeurs-pompiers, de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), de la mairie et des services de l'éducation.

Selon Ndèye Nguénar Mbodj, la majorité des établissements visités avaient déjà démarré les cours, avec une présence effective des enseignants et des élèves.

La gouverneure a, par ailleurs, relevé la circulation de fausses informations faisant état du report de la rentrée au 19 octobre et ayant suscité des interrogations chez certains parents d'élèves, notamment concernant l'école élémentaire Grand Louga 1.

Elle a appelé les associations de parents d'élèves à renforcer la sensibilisation afin d'encourager les familles à envoyer leurs enfants à l'école.

"C'était une fausse information et nous allons communiquer là-dessus", a-t-elle assuré, annonçant que les services de l'IA et de l'IEF prendraient les dispositions nécessaires pour mieux informer les populations sur le fonctionnement des établissements scolaires.

Elle a insisté sur la nécessité de dissiper les inquiétudes et de rappeler que les enseignants sont présents et que les cours ont effectivement démarré dans les établissements concernés.

La gouverneure de Louga a également mis l'accent sur l'importance de l'environnement scolaire, appelant l'ensemble des acteurs à s'impliquer dans l'entretien et la propreté des établissements.

Selon elle, cette responsabilité incombe aussi bien aux directions d'école, aux enseignants et aux élèves qu'aux parents d'élèves et aux populations riveraines.

Pour Ndèye Nguénar Mbodj, les communautés doivent s'organiser en vue de rendre les écoles propres et accueillantes, sans attendre systématiquement l'intervention des services de l'État ou des collectivités territoriales.