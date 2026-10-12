Sénégal: À Saint-Louis, l'année scolaire lancée sous le signe du civisme et de la citoyenneté

Rao — La communauté éducative de Saint-Louis (nord), celle du lycée de Rao en particulier, s'est retrouvée lundi autour d'une cérémonie de levée des couleurs marquant le début de l'année scolaire 2026/2027, dans une atmosphère empreinte de civisme, de citoyenneté et surtout d'engagement en faveur de l'éducation.

Vers 8 heures déjà, plusieurs élèves étaient visibles dans les rues de Saint-Louis, prenant le chemin de leurs établissements à l'occasion de la rentrée scolaire.

Si certains etaient accompagnés de leurs parents, d'autres se déplacaient en petits groupes avec leurs camarades.

Au lycée de Rao, première étape de la tournée du gouverneur de région, une cérémonie de levée des couleurs s'est tenue vers les coups de 8h 30.

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Le proviseur, le corps enseignant, les élèves et les parents d'élèves étaient présents.

La fanfare de l'Armée nationale a accompagné la cérémonie au son de ses instruments.

Peu après, deux jeunes militaires du rang ont procédé à la levée du drapeau national, lequel flottait sous un ciel nuageux.

La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance solennelle ponctuée de moments de silence.

Peu après, l'adjudant Samb, un ancien combattant et habitant de la localité, a rappelé la signification du drapeau national, symbole de la nation. Son intervention s'est achevée sous les applaudissements de l'audience.

Citoyenneté et civisme, gages d'une école au service de la nation

Le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, a prononcé, de son côté, quelques mots en cette journée marquant le démarrage officiel des enseignements-apprentissages pour l'année scolaire 2026/2027.

"En choisissant le lycée de Rao comme étape de cette mobilisation, nous voulons rappeler une conviction simple : l'école est l'un des lieux où se construit au quotidien l'avenir de la nation", a-t-il déclaré.

L'école ne peut se limiter à transmettre des connaissances ou à préparer des examens, a-t-il indiqué. "Elle doit aussi apprendre à vivre ensemble, à respecter les règles et à accomplir ses devoirs avec conscience", a-t-il notamment insisté.

Il a ainsi invité les acteurs gravitant autour du système éducatif à faire des établissements scolaires des espaces de savoir, de discipline, de dialogue et de confiance.

Selon Al Hassan Sall, le thème choisi pour la circonstance, à savoir "Citoyenneté et civisme, pilier d'une école au service de la nation", porte une exigence majeure.

Le visage rayonnant, Mariama Kâ semble heureuse de retrouver ses camarades en cette journée de rentrée scolaire.

"Je suis très contente d'assister à cette cérémonie de levée des couleurs. C'est la première fois que j'assiste à une cérémonie du genre. J'ai vu le gouverneur de Saint-Louis et les Forces de défense et de sécurité", confie cette élève inscrite en seconde S au lycée de Rao.

Selon Mariama Kâ, cette cérémonie lui a permis de recevoir des valeurs morales qu'elle compte désormais porter en bandoulière.

Mariama, sourire aux lèvres, s'est dit prête pour le démarrage des enseignements-apprentissages de cette nouvelle année scolaire.

Vêtue d'une élégante tenue traditionnelle en cette matinée de rentrée, Mamy Sonia Ndoye, parent d'élève, a salué, de son côté, "le dynamisme et le professionnalisme" du lycée de Rao.

Pour cette année scolaire qui vient de démarrer, elle invite les élèves à redoubler d'efforts, mais surtout à respecter leurs enseignants.

Peu après la cérémonie protocolaire, le gouverneur Al Hassan Sall et l'inspecteur d'académie Abdoulaye Wade ont procédé à la plantation symbolique de deux arbres au sein lycée de Rao, un arrondissement situé dans la commune de Gandon.

A Fass Ngom et Mpal, dernière étape de cette tournée, la rentrée a été marquée par des cérémonies de levée des couleurs dans les deux lycées de ces localités, en présence du chef de l'exécutif régional et des autorités éducatives.