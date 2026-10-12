Sénégal: Thiès - Une reprise des cours à temps plein attendue d'ici lundi

Thiès — Toutes les écoles de la région de Thiès devraient fonctionner "à temps plein dès lundi prochain", ont rassuré, ce lundi, les autorités académiques et administratives, après un premier jour de rentrée marqué par un taux de présence jugé "satisfaisant", malgré les dégâts des pluies dans certains établissements.

"Les premiers jours, c'est sûr qu'il y a des élèves qui vont répondre présents, d'autres vont suivre, mais au plus tard le lundi, prochain, toutes les structures fonctionneront à temps plein. Les échos reçus de la zone rurale montrent que la rentrée est en train de bien se dérouler", a assuré Gana Sène, inspecteur d'académie de Thiès.

Il s'adressait à la presse, au terme de la traditionnelle tournée dans quelques établissements scolaires de la région.

"Au regard des dernières pluies et avec les dégâts causés, nous avons, en parfaite collaboration avec les forces de défense et de sécurité, pris toutes les dispositions nécessaires pour l'essentiel de ces établissements scolaires", a dit le responsable éducatif.

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Selon lui, "tout le nécessaire" a été fait "en termes de désherbage, de désinfection, de pompage des eaux". "Nous pouvons dire aujourd'hui que toutes les conditions sont réunies pour une reprise effective des enseignements au niveau de tous les établissements scolaires de la région", a réitérér l'inspecteur d'académie de Thiès.

80 écoles affectées par les inondations

Faisant savoir que 80 établissements scolaires ont été affectés par les inondations, M. Sène a indiqué que "toutes ces écoles ont été traitées et toutes les conditions sont réunies pour que la rentrée se déroule correctement, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale".

Gana Séne a également indiqué qu"'environ 24 000 enseignants et près de 730 000 élèves" ont été mobilisés dans les deux académies de Thiès et Mbour, précisant que la nouvelle académie de Mbour concentre 40 % de cet effectif d'enseignants et une proportion similaire d'élèves.

L'adjoint au gouverneur de Thiès chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, qui conduisait la délégation, a aussi jugé "satisfaisant" le taux de présence des enseignants et des élèves dans les établissements scolaires visités.

"Déjà, dès la semaine dernière, avec la rentrée du personnel scolaire, nous avions enregistré un taux de présence de près de 80 %", a-t-il rapporté

Ababacar Sadikh Niang a saisi l'occasion pour saluer la contribution de l'Association des ouvriers de Thiès, pour avoir réhabilité des milliers de tables-bancs, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire.

"Je voudrais réserver une mention spéciale aux responsables de l'Association des ouvriers de la région de Thiès qui, à travers des actes citoyens, ont contribué à la réhabilitation et à la réparation des milliers de tables-bancs pour permettre aux élèves d'être dans les meilleures conditions d'apprentissage", a-t-il dit.

Invitant les élèves à faire bon usage de ce mobilier, il les a aussi appelés à préserver "un environnement scolaire sain et propice à l'épanouissement scolaire et à l'excellence".

M. Niang a exhorté toute la communauté éducative de Thiès à redoubler d'effort à travers un "sursaut collectif", pour relever d'abord le défi d'une reprise effective des enseignements dans tous les établissements scolaires de la région et du déroulement régulier des enseignements apprentissages dans tous les établissements scolaires pour l'année scolaire 2026-2027.