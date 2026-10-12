Sénégal: Un programme prévoit l'électrification de 8 523 localités dans la région de Ziguinchor

Ziguinchor — Le Programme d'urgence des routes de désenclavement (PURD) prévoit l'électrification de 8 523 localités dans la région de Ziguinchor (sud), d'ici 2030, a t-on appris, lundi, auprès de l'ingénieure et agent au ministère de l'Energie et du pétrole, Kahdy Souaré.

"Le Programme d'urgence des routes de désenclavement prévoit l'électrification de 8 523 localités dans la région de Ziguinchor, dont 5 231 qui vont bénéficier de l'extension du réseau, 1 447 de mini-réseaux solaires et 1 854 de systèmes solaires individuels", a-t-elle annoncé.

Elle intervenait lors de l'ouverture d'une réunion du Comité régional de développement consacrée aux enjeux et aux opportunités des mécanismes de la transition énergétique juste et du partenariat pour une transition énergétique juste (JET), en collaboration avec la Coopération technique allemande (GIZ).

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Sur un autre volet, elle a évoqué la justice énergétique, qui exige d'agir sur plusieurs axes prioritaires à savoir accélérer l'électrification rurale et résoudre les disparités d'accès, déployer des solutions solaires hors réseau adaptées aux zones éloignées. Il s'agira aussi de faire la promotion de la cuisson propre pour réduire la pression sur les ressources naturelles et renforcer les compétences locales pour que les acteurs de la région soient les premiers bénéficiaires des projets.

Selon elle, la région de Ziguinchor présente des défis majeurs mais surtout un potentiel non négligeable et voit ses besoins en électricité, en infrastructures productives et en emplois augmenter chaque jour.

L'ensoleillement, le littoral, les cours d'eau et le potentiel touristique constituent autant d'atouts pour la région, a t-elle souligné, rappelant que, d'après un plan d'investissement, la pauvreté est plus marquée dans les zones rurales, où l'accès à l'électricité est le plus faible.

"Notre rôle est d'adapter la stratégie énergétique aux trois piliers économiques fondamentaux de la région que sont l'agriculture, la pêche et l'élevage, ainsi que les usages productifs. En effet, l'agriculture demeure le socle de l'économie régionale, la riziculture, la filière de l'anacarde et les cultures maraîchères dépendent d'un accès fiable à l'énergie", a détaillé la représentante du ministre de l'Energie, Abdourahmane Diouf, à cette activité présidée par le préfet de Ziguinchor, Pape Latyr Ndiaye.

Selon elle, la transition énergétique "doit permettre le développement du pompage solaire, la mécanisation des exploitations et la transformation locale de ces productions".

Au-delà de l'éclairage domestique, a t-elle lancé, l'électricité doit devenir un levier de création de richesses, en alimentant les unités de transformation, les ateliers d'artisans, de tourisme et les petits commerces, surtout en créant des emplois verts pour la jeunesse et les femmes dans l'installation, la maintenance et la gestion des équipements.

Dans une région riche en arbres et en forêts, la pression sur les ressources naturelles est forte, a t-elle relevé, soutenant qu'un Plan d'investissement a identifié un projet de l'université Assane Seck concernant des unités de trituration des coques de cajou pour produire des briquettes alternatives au charbon de bois à proximité des forêts classées de la Casamance.

Avec l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Bignona, l'université et les centres de formation de la région, il sera possible de former les techniciens dont la région a besoin.