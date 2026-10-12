Sénégal: La présence du personnel enseignant et des élèves saluée à Kédougou

Kédougou — L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye, a salué, lundi, la présence du personnel enseignant et des élèves dans plusieurs établissements solaires de la région de Kédougou à l'occasion de la rentrée 2026-2027.

"Nous avons constaté une présence effective du personnel enseignant et des élèves dans les différents établissements scolaires après avoir fait le tour des écoles dans le cadre de la rentrée scolaire" , a-t-il dit.

Il s'exprimait après la visite des écoles de la commune de Kédougou en compagnie du préfet du département de Kédougou, El hadj Malick Sémou Diouf, de l'inspecteur de l'académie, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) Mouhamadoul Bamba Mbaye, du président de l'association des parents d'élèves, Wéliba Diallo, et des chefs de services techniques déconcentrés.

La délégation s'est rendue d'abord au collège Bakary Dansokho où le personnel administratif et les élèves étaient surplace.

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Après cette étape les officiels ont fait cap sur l'école élémentaire de Gada Dinguessou puis le lycée de Communal de Kédougou, des établissements prêts pour accueillir les élevés.

La délégation s'est rendue ensuite à l'école maternelle "jardin d'enfant" de la ville de Kédougou où le directeur a souligné le problème de l'eau et le vieillissement des bâtiments.

L'autorité administrative a salué l'engagement des enseignants et de toute la communauté éducative.

"Nous avons vu la présence massive des enseignants et des parents d'élèves venus aussi inscrire leurs enfants dans les différents établissements scolaires", s'est félicité Mouhamadoul Moustapha Gaye.

Il rassuré que le besoin de plus 400 enseignants nécessaires pour résorber le déficit enregistré dans les différents niveaux d'enseignement dans la région de Kédougou a été transmis aux autorités du ministère de l'éducation nationale.