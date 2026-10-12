Sénégal: Protection des droits humains - Me Moussa Sarr plaide pour une meilleure application des décisions des mécanismes africains

Dakar — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a plaidé, lundi, pour une meilleure application des décisions et recommandations des mécanismes africains de protection des droits humains.

"Une recommandation qui reste sans suite laisse la protection inachevée, et un arrêt non exécuté affaiblit la confiance des citoyens", a-t-il déclaré.

Le ministre Moussa Sarr s'exprimait, au nom du président de la République, à l'ouverture de la 89e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), qui se tient à Dakar.

Il a insisté sur la nécessité de traduire les engagements juridiques des États en résultats concrets pour les populations.

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"L'efficacité du système de protection des droits humains ne saurait se mesurer uniquement au nombre de textes adoptés ou de sessions organisées, mais également aux changements apportés dans la vie des citoyens", a-t-il souligné.

M.Sarr a appelé à renforcer le dialogue entre les États et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tout en encourageant les juridictions nationales à s'approprier davantage la jurisprudence continentale en matière de droits humains.

Selon Me Moussa Sarr, la mise en oeuvre effective des décisions et recommandations est indispensable pour consolider la confiance des citoyens dans les mécanismes africains de protection.

Le garde du Sceaux a réaffirmé sa volonté de poursuivre une collaboration constructive avec les institutions africaines compétentes, en vue de renforcer la protection des libertés fondamentales et le respect de la dignité humaine.