Sénégal: Rentrée scolaire - le préfet de Bakel appelle à faire du département une priorité dans le recrutement d'enseignants

Bakel — Le préfet du département de Bakel (est), Daouda Sène, a exprimé, lundi, ses regrets concernant le déficit "criant" d'enseignants dans sa circonscription, sollicitant le ministère de l'Education nationale pour qu'elle puisse bénéficier en priorité des nouveaux effectifs issus des recrutements en cours ou à venir.

"La difficulté majeure à laquelle l'école est confrontée, c'est le manque d'enseignants. Aujourd'hui, il y a un déficit criant d'enseignants dans la circonscription éducative. Nous avons enregistré, au niveau du mouvement national, 73 départs contre seulement 2 arrivées", a déploré M. Sène.

Il s'entretenait avec la presse après avoir visité sept établissements scolaires de la ville de Bakel, à l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027.

Il était accompagné de l'adjoint au maire, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), des enseignants et chefs de service.

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Selon l'autorité administrative, le déficit en enseignants est à l'origine des difficultés notées dans le démarrage des enseignements-apprentissages, révélant que le déficit s'élève à 120 enseignants pour le préscolaire et le l'élémentaire, contre un déficit de 75 enseignants dans le moyen secondaire.

"Là, les autorités supérieures sont sollicitées pour que Bakel soit une priorité dans les nouveaux recrutements envisagés par le ministère de l'Education nationale pour que ce gap soit comblé", a plaidé M. Sène.

Il s'est toutefois réjoui de la présence "à 100%" de l'ensemble du corps administratif et enseignant au niveau des établissements visités, mais également du cadre permettant aux élèves et au personnel enseignant "d'évoluer librement dans un environnement sûr et sécure".

L'IEF de Bakel, Fallou Ndiaye, a appelé les collectivités locales à doter les écoles en fournitures pour le déroulement normal des enseignements apprentissages.