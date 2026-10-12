Sénégal: Matam - Le démarrage effectif des enseignements constaté dans les établissements scolaires

Matam — L'adjoint au gouverneur de Matam (nord), chargé du développement, Tafsir Baba Anne, s'est félicité du démarrage "effectif" des enseignements dans les établissements scolaires de la région, à l'issue d'une tournée effectuée lundi dans les établissements scolaires, en présence des acteurs de la communauté éducative.

"Nous sommes satisfaits du démarrage effectif de l'année scolaire 2026-2027", a-t-il déclaré, faisant état d'une présence importante des chefs d'établissement, des enseignants, du personnel administratif et des élèves dans les écoles.

La tournée a permis de visiter sept établissements scolaires, du préscolaire au moyen-secondaire, ainsi que le Centre de formation professionnelle de Matam.

Il a été constaté un démarrage effectif des cours dans les établissements visités.

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L'adjoint au gouverneur a invité les élèves qui n'ont pas encore rejoint les classes à regagner leurs établissements, soulignant que les enseignants sont déjà en place et que les structures scolaires sont prêtes à accueillir les apprenants.

Il a également salué le respect des engagements pris lors de la réunion préparatoire de la rentrée scolaire, notamment en ce qui concerne l'implication des communautés dans le processus de reprise des enseignements.

La visite s'est déroulée en présence des parents d'élèves, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Mamoudou Oumar Guèye, et du président de l'Association régionale des parents d'élèves de Matam, Makhouradja Dièye.

Le démarrage des cours, initialement prévu le 7 octobre, a été reporté à ce 12 octobre en raison des inondations constatées dans certaines parties du pays.

A l'issue de la tournée, les autorités ont exprimé l'espoir de voir cette dynamique se poursuivre dans les prochains jours.

Une situation similaire a été constatée dans les départements de Kanel et Ranérou, selon les informations communiquées lors de la visite.